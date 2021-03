Jaunumi Gaujienas tautas namā

Apes novada pašvaldība atbalstīja kultūras darbinieku ideju ietaupītos līdzekļus kultūras pasākumu organizēšanā izmantot kultūras namu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai un arī telpu remontiem. Gaujienas tautas namā tas jau izdarīts – izremontēts vadītājas kabinets un telpa māksliniekiem.

Kā stāsta Gaujienas tautas nama vadītāja Laima Poševa, vīrusa ierobežojumu laiks rosinājis uz lietām palūkoties ar citu skatījumu un padarīt darbus, kam citkārt steidzīgajā ikdienā laika neatliktu. Piemēram, vadītājas kabinetā remonts nebija veikts vairākus gadus. “Bija veikti sīki remontdarbi, bet ne nozīmīgi. Tagad telpa ir gaiša un patīkama, iegādātas arī jaunas mēbeles. Ir patīkamāk strādāt. Vīrusa laikā lielākais darbs notiek tieši kabinetā, iepriekš tā nebija, kabinetā uzturējos mazāk. Šis laiks rosināja arī padarīt nepadarītos darbus, piemēram, apkopot informāciju par kolektīviem, notikušajiem pasākumiem,” stāsta L. Poševa.





Otra telpa, kas piedzīvojusi pārvērtības, ir māksliniekiem. “Iepriekš tās logs bija aizklāts ar skapi, jo deviņdesmitajos gados regulāri tika izsists tieši šīs telpas logs. Logs no ārpuses tika aizsists, bet no iekšpuses priekšā pielikām skapi, līdz ar to telpā vispār neiespīdēja dienasgaisma. Tajā glabājām kolektīvu tērpus, reizēm izmantojām kā mēģinājumu telpu, un dejotāji, dziedātāji, aktieri pārģērbās pirms un pēc uzstāšanās. Taču telpa nebija diez ko patīkama. Tagad tā ir izremontēta, iegādātas jaunas mēbeles, lielos skapjos ar spoguļiem glabājas tērpi. Ir skaisti, pie tam telpa pilda vairākas funkcijas,” stāsta L. Poševa.