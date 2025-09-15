Abonē! E-avīze
Jauns izskats un sava mobilā aplikācija

09:35 15.09.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

Tuvojoties jaunajam abonēšanas periodam, laikrakstam “Alūksnes un Malienas Ziņas” un portālam “Alūksniešiem.lv” ir jaunumi, ar kuriem gribam iepriecināt savus lasītājus.

Portāls Alūksniešiem.lv ieguvis jaunu izskatu – kļuvis modernāks, ērtāks , arī drošāks lietošanai. Viss cits paliek tā kā iepriekš – joprojām ziņosim par aktualitātēm, atbildēsim uz lasītājiem svarīgiem jautājumiem, un būsim klāt gan priecīgos, gan ne tik priecīgos brīžos.

Vēl viens jaunums – laikrakstam “Alūksnes un Malienas Ziņas” tagad ir sava mobilā aplikācija. Ja iepriekš laikraksta e-avīzi varēja lasīt aplikācijā “Reģionu mediji”, tad tagad mums ir pašiem sava aplikācija – jāmeklē “Alūksnes un Malienas Ziņas” (logo AMZ).

👉 Datorā – lasi kā ierasts, spiežot uz šīs saites https://e-avize.aluksniesiem.lv/
👉 Telefonā vai planšetē – lejuplādē jauno aplikāciju

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prenly.aluksnesunmalienaszinas&pli=1
iOS: https://apps.apple.com/lv/app/al%C5%ABksnes-un-malienas-zi%C5%86as/id6747346405

Jāpiebilst, ka laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas” kopā ar citiem reģionālajiem medijiem iesaistījušies projektā, lai labāk pielāgotos mūsdienu digitālajai pasaulei: uzlabo savas interneta vietnes, lai tās būtu ērtākas un modernākas, izveido interaktīvu e-avīzi un jaunu mobilo lietotni , modernizē savu digitālo aprīkojumu, lai varētu veidot un izplatīt kvalitatīvāku saturu. Tas viss tiek darīts ar mērķi, lai avīzes varētu turpināt pastāvēt digitālajā vidē, piedāvāt lasītājiem ērtu piekļuvi saturam un cīnīties pret viltus ziņām.

Portālam “Alūksniešiem.lv” šogad augustā apritēja 17 gadi. Interneta vietne šo gadu laikā iemantojusi popularitāti, sasniedzot aktīvo lietotāju skaitu 6,6 tūkstoši , kā arī šogad saņēmusi atzinību par labas latviešu valodas lietojumu.

Savukārt laikraksts “Alūksnes un Malienas Ziņas”, kura pirmsākumi meklējami 100 gadus tālā preses vēsturē arī jaunajā abonēšanas periodā atspoguļos notikumus Alūksnes novadā un Smiltenes novada ziemeļaustrumu pagastos: Apē, Virešos, Trapenē, Gaujienā. Aptver svarīgāko pašvaldību darbā, ekonomikā, kultūrā, izglītībā, veselībā, lauksaimniecībā, vidē, tūrismā un sportā, piedāvājot viedokļus, pētījumus, intervijas un pieredzes stāstus.

Uz tikšanos laikraksta lappusēs un digitālajā vidē!

