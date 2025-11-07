Jaunieši dalās projektu pieredzē

No projektiem nav jābaidās, ir jāsāk vien darīt un īstenot – tieši tāda doma piektdien caurstrāvoja Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pasākumā “Par projektiem ar jauniešiem”, kur paši jaunieši dalījās pieredzē par to, kā tos sagatavot un veiksmīgi īstenot.
Saņemot Alūksnes novada pašvaldības Alūksnes jauniešu iniciatīvu projektu konkursa finansējumu, Mālupes pagasta jaunieši devās saliedēšanās pārgājienā, Jaunannā notika ikgadējais divdienis “Kusties, sadarbojies, radi!”, ko organizēja Jaunannas jauniešu klubs “Tikšķis”, savukārt Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas skolēni, īstenojot projektu “Future Path”, iepazinās ar uzņēmumiem Alūksnes novadā un uzzināja, kādas profesijas nākotnē būs pieprasītas šajos uzņēmumos. Paši jaunieši atzina, ka projekta īstenošana nebija sarežģīta, tomēr bija nianses, par kurām iepriekš nebija padomāts. No kļūdām mācoties, nākamo projektu iesniegšanā viņi būs zinošāki. Piemēram, pašu jauniešu secinājums – laika apstākļus nevar paredzēt un var gadīties, ka līdzi paņemtā telts nebūs glābiņš no lietusgāzēm. Tomēr sadarbojoties ikvienu problēmu iespējams veiksmīgi atrisināt. Jāstrādā kopā, neskatoties uz vecumu. Ir ļoti noderīgi reizēm izkāpt no ērtās komforta zonas.
No idejas līdz rezultātam
Alūksnes novadā īstenoti divi “Erasmus+” projekti – “10kw Radošu citronu” un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā. Ģimnāzijā vēl tiek īstenots arī JSPA konkursa “Kontakts” projekts “Līderi rīcībā”. Savukārt Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā īsteno vērienīgu projektu “Digitālā darba ar jaunatni sistēmas attīstība pašvaldībā”, kura ietvaros jau noticis jauniešu forums un IT diena, atjaunota centra mājaslapa, iegādāts jauns aprīkojums, kā arī organizētas apmācības, lai jaunieši apgūtu tā lietošanu. Četri projekti – “PrasMĒS”, “Copes lietas”, “Garšas pietura laukos” un “Aiz kadra” – ir iesniegti LEADER programmā un drīzumā, pēc apstiprinājuma saņemšanas, varēs sākt īstenoties.
Alūksnes Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālists Nikolajs Rakovs atzīst, ka Alūksnes novada jaunieši aktīvi iesaistās projektos – ne tikai piedalās, bet arī paši tos sagatavo un iesniedz. “Lielākoties aktīvie jaunieši ir vieni un tie paši – tie, kuri dara, dara. Taču mūsu mērķis ir ieinteresēt un iedvesmot arī tos, kuri līdz šim projektos nav piedalījušies. Tieši tāds bija šī pasākuma mērķis. Un, kas strādā vislabāk, – par savu pieredzi stāsta paši jaunieši. Kad jaunietis stāsta jaunietim, ir daudz lielāka iespēja, ka nākamreiz taps vēl kāds projekts. Tā sakot – ja varēja viņš, kādēļ lai nevarētu arī es,” teic N. Rakovs.
Katrs projekts sākas ar uzdrošināšanos
N. Rakova pārliecība – nav nepareizu projekta ideju, var būt tikai nepareizais projekta konkurss, kur tas iesniegts. “Pat trakās vai šķietami muļķīgās idejas nav jāatmet. Galvenais ir atrast pareizos rīkus jeb projektu konkursus, kur to iesniegt. Ja ir bailes ķerties pie projekta rakstīšanas, jo tas liekas sarežģīti, varu teikt no savas pieredzes – arī es, rakstot pirmo iniciatīvu projektu, biju sabijies. Baidījos gan par to, vai manu ideju sapratīs, gan par to, kā tikšu galā. Taču vienmēr ir kāds, kurš zina vairāk kā tu, tādēļ varēs palīdzēt tev. Atliek tikai uzdrošināties jautāt palīdzību, viena no opcijām – jautāt Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā. Kad pirmais projekts būs īstenots, nākamie projekti būs arvien lielāki un lielāki, līdz arī projekts ar 10 000 eiro finansējumu neliksies nekas sarežģīts. Galvenais ir uzdrošināties! Katram ceļš līdz gala rezultātam var būt citādāks, un nav jābaidās kļūdīties. Pat ja pirmajā projektā būs kāda kļūda, tad nākamreiz zināsi, kā rīkoties vai tieši nerīkoties,” iedrošina N. Rakovs.
