Jaunieši aicināti pieteikties valsts aizsardzības dienestam regulāro spēku vienībās un Zemessardzē

2024. gadā jauniešiem būs iespēja pildīt valsts aizsardzības dienestu kādā no Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienībām vai Zemessardzē.

Viens no trim valsts aizsardzības dienesta veidiem ir 11 mēnešu ilgs dienests Nacionālajos bruņotajos spēkos, kurā 2024. gadā iesauks 600 jauniešus – 120 personas janvārī un 480 personas jūlijā.

2024. gada janvāra iesaukums 11 mēnešu dienestam Nacionālo bruņoto spēku vienībā tiks īstenots trīs dienesta vietās: Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljonā Rīgā, Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības divizionā Lielvārdē un Zemessardzes 25. kaujas atbalsta bataljonā, Vidzemē. Lai nokļūtu sev vēlamajā dienesta vietā, iesaucamais ir aicināts dienestam pieteikties brīvprātīgi, anketā norādot vēlamo dienesta vietu.

Valsts aizsardzības dienests tiks integrēts Gaisa spēku Pretgaisa aizsardzības divizionā, apmācot kareivjus par RBS-70 iekārtas operatora palīgiem. RBS-70 ir tuvās darbības rādiusa pretgaisa aizsardzības sistēma, kuru izmanto svarīgu objektu un gaisa telpas aizsardzībai, kā arī vienību tuvā gaisa atbalsta nodrošināšanai kaujā. Gaisa spēki ir Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku vienība, kas nodrošina Latvijas gaisa telpas kontroli un aizsardzību. Gaisa spēkos apmāca pretgaisa aizsardzības specialitātes, kā arī šajā vienībā ir daudz dažādu profesiju, kuru nav citās vienībās – lidotājs, ugunsdzēsējs, gaisa kuģu tehniķis, glābējs.

Tāpat jauniešiem ir iespēja pildīt valsts aizsardzības dienestu arī vienīgajā no vēsturiski atjaunotajām Nacionālo bruņoto spēku kājnieku vienībām – Štāba bataljonā, kur katram jauniesauktajam būs jāapgūst pamatapmācības kurss atbilstoši trīs mēnešu programmai. Pēc šī programmas apguves karavīrs veiks specializētu apmācību Štāba bataljona uzdevumu ietvaros. Divu mēnešu laikā karavīrs iegūs apmācību dažādās specialitātēs, kā piemēram ložmetējnieks, strēlnieks, granātnieks, sakarnieks, kā arī būs iespēja pildīt pienākumus godasardzes rotā. Pēc specialitātes iegūšanas karavīrs tiks ieintegrēts Štāba bataljona ikdienā un izdevumu izpildē.

11 mēnešu valsts aizsardzības dienestu ir iespēja pildīt arī Zemessardzes 25. kaujas atbalsta bataljonā Gulbenes novada Stāmerienā, sniedzot iespēju jauniešiem no Vidzemes un Latgales reģiona dienēt tuvāk mājām. Pirmajos dienesta mēnešos iesauktie apgūs kareivja pamatapmācību individuālā un kolektīvā līmenī, paralēli iepazīstot militāro vidi un uzlabojot fizisko sagatavotību. Nākamajā apmācību posmā iesauktie apgūs militāro specialitāti, kurai pēc iespējas būtu jāatbilst katra karavīra spējām un talantiem. Dienesta noslēgumā piecus līdz sešus mēnešus karavīriem tiks uzticēta konkrētu dienesta pienākumu pildīšana prettanku vai izlūkošanas specialitātē. Apmācība noritēs plecu pie pleca ar profesionālā dienesta karavīriem, kuri ir izvēlējušies ik dienu veltīt valsts aizsardzības spēju stiprināšanai. Tā ir iespēja būt daļai no saliedētas komandas, profesionāliem kolēģiem un iespēja apgūt militārās iemaņas savas valsts aizsardzībai Vidzemē.

Piesakoties brīvprātīgi, līdz 200 jauniešu varēs arī dienestu pildīt Zemessardzē, kopumā dienot piecus gadus un ik gadu apmācībā piedaloties 28 dienas. Valsts aizsardzības dienests Zemessardzē tiks piedāvāts līdz 50 jauniešiem katrā Zemessardzes brigādē – 1. Rīgas brigādē, 2. Vidzemes brigādē, 3. Latgales brigādē un 4. Kurzemes brigādē. Iespēju robežās dienesta vieta tiks piedāvāta tuvāk dzīvesvietai.

Piecu gadu valsts aizsardzības dienestu Zemessardzē plānots uzsākt 2024. gadā 1. februārī. Pirmā dienesta gada 28 dienas tiks veltītas formas tērpu un ekipējuma izsniegšanai, pirmszvēresta apmācībai un zemessarga zvēresta došanai, Zemessarga militārās pamatapmācības kursa (21 diena) apgūšanai. Pamatapmācības kurss tiks organizēts Zemessardzes brigāžu centralizētājās nometnēs februārī. Savukārt kolektīvās apmācības dienas realizējot kopā ar Zemessardzes vienības karavīriem un zemessargiem visaptverošas valsts aizsardzības mācību “Namejs” laikā vai atbilstoši vienības apmācību plānam. Plānots, ka no otrā dienesta gada jaunietis apgūs kādu no militārajām specialitātēm, pakāpeniski papildinot jau esošās militārās zināšanas un uzturot konkrētās Zemessardzes vienības kaujas spējas, kā arī iesaistīsies aizvien lielākas apakšvienības kolektīvo uzdevumu izpildē.

Savukārt līdz 50 jaunieši – augstākās izglītības iestāžu studenti – varēs brīvprātīgi pieteikties valsts aizsardzības dienesta rezerves virsnieka apmācības kursam, kas ilgs piecus gadus. Augstskolu un koledžu studentiem paredzēto rezerves virsnieka programmas realizēšanu Zemessardzē plānots uzsākt 2024. gada jūlijā, nodrošinot augstskolu studentu reģistrēšanu dienestam, ekipēšanu un nodrošinājumu ar materiāli tehniskiem līdzekļiem, īstenojot Zemessarga militārās pamatapmācības kursu (21 diena) un speciālo apmācību. Otrajā dienesta gadā tiks realizēts Jaunākā instruktora kurss Zemessardzes Mācību centrā, proti, spēja vadīt līdz 8 karavīru/zemessargu lielu vienību. Dienesta trešajā, ceturtajā un, ja nepieciešams piektajā gadā, valsts aizsardzības dienesta īstenošana šiem jauniešiem plānota Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecībā, apgūstot Zemessardzes Vada komandiera kursu. Piektajā dienesta gadā plānota šo studentu/karavīru iesaiste Zemessardzes apmācībā vada (līdz 32 cilvēki) līmenī un dalība militārajos vingrinājumos šādā sastāvā. Augstskolu studentiem valsts aizsardzības dienestu plānots īstenot galvenokārt vasaras mēnešos un nedēļas nogalēs, lai minimāli ietekmētu karavīru studijas augstskolās.

Līdzīgi kā pirmajā iesaukumā valsts aizsardzības dienestam, tā arī otrajam iesaukumam, kas dienestu uzsāks janvārī, Latvijas pilsoņi sākotnēji tiek aicināti pieteikties līdz 15. jūlijam vienotajā rekrutēšanas platformā www.klustikaravirs.lv. Ja šajā termiņā vēlamais cilvēku skaits 11 mēnešu ilgajam dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos netiks sasniegts, iztrūkstošo noteiks ar atlasi pēc nejaušības principa, kas tiek plānota 2023. gada 10. augustā.

Pirms atlases visiem iesaucamajiem, kuri kvalificējas atlasei, tiks piešķirts kārtas numurs. Pēc nejaušības principa no šiem kārtas numuriem tiks atlasīti iesaucamie. Lai pilsonis saņemtu informāciju par valsts aizsardzības dienesta iesaukumu, ir jābūt izveidotai oficiālai elektroniskai adresei jeb e-adresei, uz kuru tiks izsūtīta pavēste par ierašanos uz pārbaudēm. Ja pilsonim e-adrese nav izveidota, pavēste tiks nosūtīta uz deklarēto dzīvesvietu vai izsniegta pret parakstu.

Saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses likumu e-adrese no šī gada 1. jūnija ir obligāta Latvijas pilsoņiem – vīriešiem – no 18 līdz 27 gadu vecumam. Oficiālo elektronisko adresi var izveidot vienotajā elektronisko pakalpojumu portālā www.latvija.lv, klikšķinot uz banera “e-adrese”. Lai izveidotu savu e-adresi, pilsonim ir nepieciešams kāds no elektroniskās identitātes apliecināšanas rīkiem – eID karte vai arī eParaksts mobile. E-adrese nodrošinās iespēju saņemt informāciju no Aizsardzības ministrijas par iesaukšanu valsts aizsardzības dienestu, kā arī turpmāk kalpos kā e-pasts saziņai ar valsti.

Jau ziņots, ka 1. jūlijā dienestu uzsāka valsts aizsardzības dienesta pirmā iesaukuma karavīri – kopumā 251 Latvijas pilsonis.

Pēc pieteikšanās noslēguma atlases speciālisti izskata saņemtās pieteikuma anketas, kā arī pārbauda katra pilsoņa sodāmību Sodu reģistrā. Ja netiek konstatēti šķēršļi dienestam, veic veselības pārbaudi. Katram pilsonim tiek sniegta informācija par pārbaudes laiku, vietu, kā arī visiem uz pārbaudi līdzi ņemamajiem dokumentiem.