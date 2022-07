Jaunā veidolā pārtaps vēsturiski būtiska zona Alūksnes centrā

Alūksnes vēsturiskajā centrā, Ojāra Vācieša ielā 1, ir uzsākta izziņas un pakalpojumu centra un automašīnu stāvlaukuma būvniecība, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Alūksnes novada pašvaldības investīciju projekts “Alūksnes izziņas un pakalpojumu centrs” paredz uzbūvēt izziņas un pakalpojumu centra ēku, Muižas parka galvenās ieejas priekšlaukumu pašreizējā automašīnu stāvlaukuma vietā, kā arī jaunu stāvlaukumu autotransporta novietošanai.

Projekta mērķis ir veidot vietējo komersantu attīstībai un tūrismam labvēlīgu publisko infrastruktūru, lai sekmētu uzņēmējdarbības paplašināšanos un pakalpojumu sektora attīstību, kā arī nodrošinātu pašvaldības tūrisma un informācijas centra funkciju veikšanai nepieciešamās telpas.

Pašvaldība lūdz iedzīvotājus, īpaši autovadītājus, ar sapratni izturēties pret izmaiņām infrastruktūrā un ar būvdarbiem saistītiem ierobežojumiem, piemēram, jau šobrīd būvdarbu veikšanai ir ierobežota daļa Ojāra Vācieša ielas stāvlaukuma, tādēļ automašīnu novietošanai aicinām izmantot citus stāvlaukumus pilsētas centrā, piemēram, Skolas ielā vai pie Alūksnes Kultūras centra. Jau šobrīd ir zināms, ka viens no pirmajiem darbiem jūlijā būs inženierkomunikāciju (ūdensapgādes un kanalizācijas) pievadu izbūve. Uzņēmums tos plāno veikt īsā laikā. Plānots, ka ūdensvada pievada izbūve notiks 13. jūlijā – darbi ritēs vienā brauktuves joslā Ojāra Vācieša ielas posmā no Pils līdz Margaritas ielai, līdz ar to transporta kustība būs ierobežota. Par citiem rakšanas darbu veikšanas datumiem un satiksmes ierobežojumiem pašvaldība vēl informēs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Parka galvenās ieejas priekšlaukuma un izziņas centra ēkas būvniecības risinājumus izstrādāja SIA “Arhitekta L. Šmita darbnīca”. Ēkas arhitektoniskais veidols radīts, iedvesmojoties no 17. gs. beigām un 18. gs. sākumam raksturīgiem koka arhitektūras piemēriem. Fasādēs paredzēta koka apdare un arhitektūras detaļās iekļautas Ozolkoka pils arhitektonisko detaļu replikas. Ārtelpā pie izziņas centra uzstādīs karoga mastu, vides objektu ar tūrisma informācijas zīmi un 24 stundas diennaktī pieejamu elektronisku tūrisma informācijas pašapkalpošanās kiosku. Priekšlaukumā izvietos solus un velosipēdu novietni ar elektrovelosipēdu uzlādes stacijām.

Ēkā atradīsies klientu apkalpošanas zāle un citas telpas, kas nepieciešamas Alūksnes Tūrisma informācijas centra darba nodrošināšanai, kā arī uzņēmējdarbības pakalpojumu sniegšanai. Būtiski, ka ēkā paredzēts ierīkot publiskās tualetes, tādejādi palielinot to daudzumu un pieejamību pilsētā. Tā kā pašreizējā stāvlaukuma pēc projekta īstenošanas vairs nebūs, pie Pils un Ojāra Vācieša ielu krustojuma parka daļā izbūvēs jaunu autostāvvietu 29 vieglajām automašīnām un astoņiem motocikliem. Autobusiem stāvvieta paredzēta Ojāra Vācieša ielas malā, paralēli ielai.

– Īstenojot šo projektu, būsim sakārtojuši būtisku vēsturisku teritoriju pilsētas centrā – Muižas parka galvenās ieejas priekšlaukumu. Būs radīta sakopta un pievilcīga vide vietējiem iedzīvotājiem un viesiem, tiks veicinātas amatniecības, radošo industriju un tūrisma aktivitātes, – uzsver Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Sanita Adlere.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pašvaldības ieguldījumi infrastruktūras attīstībā un uzņēmējdarbības veicināšanā ir radījuši būtisku tūristu skaita pieplūdumu, un kvalitatīvai apmeklētāju apkalpošanai ar esošajām telpām Alūksnes Tūrisma informācijas centram ir nepietiekami. Tādēļ ir nepieciešamas jaunas, mūsdienīgas telpas klientu apkalpošanai un pašvaldības pakalpojumu pieejamības paplašināšanai.

– Pašreizējā Tūrisma informācijas centra nelielajā klientu apkalpošanas telpā ir problemātiski nodrošināt kvalitatīvu informācijas sniegšanu klātienes apmeklētājiem vienlaikus ar telefonzvanu apkalpošanu un suvenīru tirdzniecību. Jaunā ēka atradīsies stratēģiski nozīmīgā vietā pilsētas centrā, tā būs daudz plašāka un ērtāka gan apmeklētājiem, gan, kas arī ir ļoti būtiski – iestādes darbiniekiem, – ieguvumus, ko sniegs izziņas centra ēkas būvniecība, skaidro Alūksnes Tūrisma informācijas centra vadītāja Iveta Veļķere.

Projekta kopējās izmaksas ir 870 928,06 EUR, tai skaitā būvniecības izmaksas 859 675,06 EUR ir valsts budžeta aizdevums, savukārt no pašvaldības budžeta tiek segtas autoruzraudzības izmaksas 2541,00 EUR un būvuzraudzības izmaksas 8712,00 EUR apmērā. Projekta īstenošanas laiks ir līdz šī gada novembrim.

Projektu izstrādāja un autoruzraudzību nodrošina SIA “Arhitekta L. Šmita darbnīca”, būvdarbus veic SIA “RERE MEISTARI”, būvuzraudzību objektā nodrošina SIA “BBPV”. Projektu vada Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Sanita Adlere.

Objekta vizualizācijas: SIA “Arhitekta L. Šmita darbnīca”