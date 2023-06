Jauna izglītojoša spēle “Parka detektīvs”

Foto: www.pixabay.com

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Alūksnes novada muzejs izveidojis jaunu izglītojošu spēli “Parka detektīvs”.

Saņemot Alūksnes novada muzejā detektīva uzdevumu grāmatiņu un karti, spēles

dalībnieki tiek aicināti doties Alūksnes Muižas parkā, lai izzinātu parka vēsturi, vērotu

mazo arhitektūras formu daudzveidību un baudītu dabas skaistumu.

Alūksnes novada muzeja Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Jolanta Baldiņa informē, ka parkā dalībniekiem ir jāpabeidz zīmēt parka ainava, jāvēro arhitektūras formu detaļas,

jāanalizē vēsturiskā foto atbilstība mūsdienām, jāatrisina rēbuss, jāmeklē ārstniecības

augi, jāizzina parka objektu vēsture un jānoskaidro daudzas citas lietas. Izpildot visus

uzdevumus, spēles dalībniekiem ir iespēja atgriezties muzejā, lai pastāstītu par gūto

pieredzi un, ja veiksmīgi atrisināti visi uzdevumi, saņemtu par atmiņu suvenīru no

Alūksnes.

Spēle ir piemērota dažāda vecuma dalībniekiem. Tā ir iespēja ģimenēm ar bērniem

izzinoši un atraktīvi pavadīt laiku parkā. Spēli var izmantot arī dažādu kolektīvu saliedēšanās

pasākumos, veicinot Alūksnes Muižas parka iepazīšanu azartiskā noskaņā.

Alūksnes muižas parks pieder pie nozīmīgākajiem vēstures un kultūras pieminekļiem

Latvijā. Tas sākotnēji veidots regulārā franču parka stilā, vēlāk, ap 1800. gadu, paplašināts un

pārveidots par ainavu parku. Šodien Alūksnes Muižas parks ikvienu apmeklētāju uzrunā ar

vēsturiskajām mazajām arhitektūras formām, skaistiem dabas skatiem un daudzveidīgu augu

bagātību 32 ha plašā teritorijā.

Alūksnes Muižas parka veidošana aizsākās 18.gs II pusē, kad par muižas īpašnieku kļuva

slavens Vidzemes politiķis un mecenāts, Krievijas Impērijas slepenpadomnieks Otto

Hermanis fon Fītinghofs. Ap 1800. gadu Otto Hermaņa fon Fītinghofa dēls Kristofers

Burhards fon Fītinghofs lika paplašināt un pārveidot 40 gadu veco parku ar regulāru

plānojumu par ainavu parku.

Alūksnes Muižas parkā dabiskā ainava papildināta ar dažādiem arhitektoniskiem

veidojumiem: paviljoniem, strūklakām, obelisku, vāzēm, kā arī celiņiem, soliem, lai

pastiprinātu parka estētisko iespaidu. Parkā prasmīgi ierīkoti dažādi stādījumi un skatu

punkti, lai tie būtu saskaņā ar zemes reljefu un visa parka kompozīciju. Neizvirzot pirmajā

vietā dažādus arhitektoniskus veidojumus, sasniegts estētisks kāpinājums, kas emocionāli

iedarbojas uz skatītāju. Alūksnes Muižas parkā uzceltie paviljoni un pieminekļi nenomāc

parka dabisko ainavu, kaut arī to skaits ir ievērojams. Daži no parka sīkarhitektūras

darinājumiem veltīti sengrieķu un romiešu mitoloģijas tēliem. Parka celtņu arhitektūrā

atspoguļojas dažādi stili: klasicisms, baroks, franču ampīrs, bizantiešu, gotiskais,

pseidogotiskais un pat austrumu. Savulaik Alūksnes Muižas parks ir bijis viens no sugām

bagātākajiem dendroloģiskajiem parkiem Baltijā.

Mūsdienās Alūksnes Muižas parks ir viens no bagātākajiem ar mazajām arhitektūras

formām Latvijā, no kurām daļa ir restaurēta, un kļuvis par patīkamu atpūtas vietu pilsētas

iedzīvotājiem un viņu viesiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.