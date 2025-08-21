Jau rīt Apes pilsētas svētki

No 22. līdz 24. augustam Ape aicina iedzīvotājus un viesus uz sirsnīgu un daudzveidīgu svētku programmu, kuras vienojošā tēma šogad ir “Es savai pilsētai dāvinu”. Šie vārdi nav tikai sauklis – tā ir sajūta un attieksme, ko ikviens var izpaust ar dalību, smaidu, radošumu vai vienkārši būšanu klāt.
Kā informē Apes bibliotēkas vecākā bibliotekāre Ligita Leite, svētki sāksies piektdienas vakarā ar aizlūgumu Apes Svētā Mateja baznīcā, kam sekos tradicionālā sava galda klāšana Apes Kultūras centra pagalmā, kurā ikviena kompānija varēs radīt savu īpašo svētku sajūtu – aicinām kompānijas pieteikt savu galdiņu. Pulksten 20.00 baudīsim koncertu ar iemīļotajiem mūziķiem Ingu Ulmani, Aigaru Voitišķi un Robertu Rasu, bet vēlāk svinības turpināsies līdz pulksten 2.00 kopā ar DJ Kozloo.
Sestdien Apes ielas piepildīsies ar amatnieku tirdziņa rosību, sportiskām aktivitātēm, atrakcijām un stilīgiem airbrush tetovējumiem bērniem, kā arī īpašu svētku parādi. Pulksten 16.00 godināsim Smiltenes novada dziesmu un deju svētku kolektīvu vadītājus par viņu lielo ieguldījumu un neatlaidību, rūpējoties par kolektīvu darbību un saglabājot tradīcijas.
Vakara programmu pulksten 19.00 atklās Valmieras Viestura vidusskolas estrādes ansamblis “Frekvence”, savukārt pulksten 19.30 uzstāsies grupas ”Trio”, ”Subito” un viesi koncertā “Tā ir jānotiek”. Vēlāk, pulksten 21.30, baudīsim Ievas Kerēvicas un grupas uzstāšanos. Svētku noslēgumā – balle kopā ar grupu “Bruģis” līdz pulksten 4.00. Ieejas maksa uz vakara koncertiem un balli – 7 eiro iepriekšpārdošanā, 10 eiro pasākuma dienā (bērniem līdz 7 g. v. Bez maksas). Biļetes var iegādāties Apes Kultūras centrā, Amatu mājā, bibliotēkā un tiešsaistē bilesuparadize.lv.
Visu svētku laiku būs skatāmas vairākas izstādes – Lauras Mazules gleznu sērija “Latvijas dižkoki” Apes Kultūras centrā, kā arī Elitas Patmalnieces krāšņie mākslas darbi Amatu mājā. VUGD pagalmā, Dzirnavu ielā 2 apmeklētāji varēs iepazīties ar Zemessardzes un VUGD tehniku un profesiju aizkulisēm. Būs arī dažādi pārsteigumi.
Svētdien notiks kapusvētki – pulksten 12.00 Apes Meža kapos un pulksten 14.00 Apes pilsētas kapos. Laiks piemiņai un klusai pateicībai.
