Jāremontē Opekalna kapliča

Ap Opekalna kapliču apjozta sarkana brīdinoša lente, kas liedz piekļuvi. Tas nozīmē arī to, ka tajā nevar notikt bēru ceremonijas. Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis skaidro, ka vispārējās vizuālās apskates laikā būvvaldei radušās pamatotas bažas par būves drošumu.

Opekalna kapliča ir pašvaldības īpašums. “Ir fiksēti vairāki redzami bojājumi. Lai noteiktu būves bojājumu apmēru, kā arī atbilstību būves izmantošanas mērķim un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nepieciešams veikt detalizētu tehnisko izpēti. Līdz tālākām norādēm kapliča iežogota un to nevar ekspluatēt,” skaidro I. Berkulis.

Nav veikti uzlabojumi

Opekalna evaņģēliski luteriskajai draudzei, kas apsaimnieko kapu teritoriju, nav informācijas, cik nopietni ir bojājumi un kāda būs turpmākā rīcība. Ar draudzi neviens no pašvaldības nav sazinājies. Draudzes priekšniece Santa Pilskalne neslēpj, ka pēdējo astoņu gadu laikā kapličai nav veikti būtiski uzlabojumi. Arī viņa novērojusi, ka ēkas stāvoklis ir slikts. “Kā turpmāk organizēs bēru ceremonijas, nezinu. Kapliča pieder pašvaldībai, tādēļ visu ar to saistīto organizēja pašvaldība. Katru aizgājēju nav pieņemts izvadīt no baznīcas. To dara tikai īpašos gadījumos, piemēram, ja aizgājējs bijis aktīvs draudzes loceklis vai darīts draudzes labā,” skaidro S. Pilskalne.

Nauda savākta

Jau informējām, ka arī Gaujienā kapliča ir sliktā stāvoklī un nepieciešams mainīt jumta segumu. Smiltenes novada pašvaldības dome pagājušajā nedēļā lēma piešķirt Gaujienas evaņģēliski luteriskajai draudzei trūkstošo finansējumu – 4 000 eiro. Kopējās darbu izmaksas 12 671 eiro, lielākā daļa nepieciešamā finansējuma saziedota. Draudzes priekšniece Klinta Bernarte stāsta, ka draudzei jau pirms vairākiem gadiem ar pašvaldību noslēgts sadarbības līgums, kas ir saistošs arī Smiltenes novada pašvaldībai. Tajā iekļauts punkts, kas paredz pašvaldībai sniegt finansiālu atbalstu draudzei, ja tas nepieciešams. Tāds līgums ir tikai gaujieniešiem, tādēļ K. Bernarte pieļauj, ka nākotnē šāds sadarbības līgums varētu nebūt, lai visām draudzēm būtu vienādi noteikumi.