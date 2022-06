Jāņu dienai auž zāļu paklājus

Īsi pirms Jāņiem Mālupes Saieta namā smaržo vībotnes, kumelītes, bērzu meijas, arī liepa, ozols un citi Latvijas pļavās un mežos augošie augi, kurus akurāti un prātīgi kārto stellēs, lai tapu zāļu paklājs. Kas ir zāļu paklājs, kā to darināt un arī izmantot, varēja uzzināt zāļu paklāju aušanas radošajā darbnīcā, ko vadīja Mālupes Saieta nama vadītāja Iveta Zvejniece. Paklāja aušanu apguva mālupietes Arnita Ozoliņa, Māra Apsīte un Elīna Sirotenko.

Visa laba Jāņu zāle,

Ko plūc Jāņu vakarā.

Jāņu nakti zelta rasa

Katrā zāles galiņā.

(Latviešu tautasdziesma)

Latviešu tautasdziesma mūs māca doties pļavā, plūkt Jāņu zāles un uzņemt augu spēku. Tā darīja mūsu senči. Zāļu spēku var ievīt ne vien vainagā, pirts slotā, bet arī zāļu paklājā, kas nav nemaz tik populārs augu izmantošanas veids. Zāļu paklāja darināšana nav arī Jāņu tradīcija, tomēr zāļu vākšana un pēršanās pirtī ir svētku tradīcijas, tādēļ zāļu paklāja gatavošana ir viens no darbiem, kas jāpagūst izdarīt vēl līdz svētkiem. Mālupes Saieta nama vadītāja Iveta Zvejniece pirms svētkiem ikvienam interesantam piedāvāja apgūt paklāja aušanu, izmantojot stelles. I. Zvejniece atceras, ka zāļu paklājus no vilku vālēm audusi viņas vecmamma, un noaustais paklājs bija kā skaists sienas dekors visu gadu. “Ir saglabājušās siltas un jaukas atmiņas par paklāju aušanu, jo to bērnībā darīju kopā ar vecomāti, arī vilku vāles vācām un tīrījām kopā,” atminas I. Zvejniece, tādēļ viņai gribētos, lai zāļu paklāju aušana netiktu aizmirsta un tos darinātu arī mūsdienās.

Paklāju aušanu I. Zvejniece apguva pagājušajā gadā mācībās Gulbenē. “Projekta “Māsa pļava” ietvaros varēja uzzināt par zāļu tēju vākšanu, pirts dvieļu un arī zāļu paklāju aušanu. Man ļoti gribējās, lai paklājus austu arī Mālupē, tādēļ pirms svētkiem aicināju ikvienu uz radošo zāļu paklāja aušanas nodarbību,” stāsta I. Zvejniece. Tieši laiks līdz Jāņiem ir pats vērtīgākais, tādēļ zāles, augi un ziedi jāvāc pirms svētkiem. Zāļu “deķi” var izmantot pirtī klājot uz lāvas. “Paklājā ieaustie augi dos spēku. Katram augam ir sava nozīme – kādus augus ieaudīs, tāds būs arī ieguvums. Paklāju var izmantot arī kā dekoru, ne tikai Līgo svētku laikā, bet arī ikdienā.

