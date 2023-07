Jābūvē jauna Jāzepa Vītola māja

Vītolsvētku koncerti gan piektdienas vakarā, gan sestdien skanēs pie Jāzepa Vītola memoriālā muzeja “Anniņas”. Esam jau rakstījuši, ka ēka, kas 1988. gadā pēc ugunsnelaimes uzcelta vien kā koncertdekorācija, ir ļoti sliktā stāvoklī. Vai sagaidāma Jāzepa Vītola māju atdzimšana? “Smiltenes novada dome apstiprinājusi muzeja stratēģiju, kurā ierakstīts, ka nepieciešama muzeja ēkas pilnīga rekonstrukcija. Tehniski ēka ir kritiskā stāvoklī, un nav efektīvi labot to, kas ir, bet jāceļ jauna. Šobrīd muzeja ēka neatbilst nekādām mūsdienu vajadzībām, nav tualetes, apkures, ūdens, kanalizācijas. Tā nav arhitektūras piemineklis, bet vēstures piemineklis numur septiņi kā Jāzepa Vītola dzīvesvieta. Nemaz nav saglabājušās oriģinālās arhitektoniskās substances. Nedomāju, ka mazas koka ēkas uzcelšana no jauna ir liela problēma. Tā nav vienas pašvaldības atbildība, bet par to jājūtas atbildīgai visai Latvijai – lai Jāzepa Vītola paradīzes stūrīti atjaunotu. Ja 1988. gadā trīs mēnešu laikā varēja no stiķētiem materiāliem uzcelt, tad varam arī uzbūvēt no jauna tieši tādu pašu, kā tā bija, izmantojot dabiskos materiālus. Savukārt iekšā jārada pērle – mūsdienām atbilstoša un jaunajiem pievilcīga vide,” stāsta Jāzepa Vītola memoriālā muzeja “Anniņas” vadītāja Ineta Riepniece.