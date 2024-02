Izzinošs pārgājiens “No bākas līdz bākai”

Foto: freepik.com

Turpinot Mitrāju mēneša aktivitātes, Dabas aizsardzības pārvalde aicina 24. februārī no plkst. 11.00 līdz 15.00 doties pārgājienā gar Vidzemes piekrasti no Vitrupes bākas līdz Ķurmraga bākai. Un kopā ar pārvaldes speciālistiem iepazīst īpaši aizsargājamo dabas teritoriju “Vidzemes akmeņainā jūrmala”.

Pārgājiena laikā plānota mitrāju šķērsošana, dažādu iežu, koku sugu un ūdensputnu iepazīšana, kā arī pavasara vēstnešu meklēšana un atpazīšana dabā. Tāpat Vidzemes gleznainajā piekrastē varēs vērot, baudīt un saklausīt Rīgas līča skaņas.

Dalība jāpiesaka līdz 21. februārim, aizpildot pieteikuma anketu vietnes www.tiekamiesdaba.lv sadaļā “Notikumu kalendārs”.

“Piekrastē esošās bākas ir interesanti objekti. Ne Vitrupes jeb Grīntāla bāka, ne Ķurmraga bākas nav Latvijas dižāko bāku sarakstos, taču tās papildina piekrastes ainavu un ir interesanti apskates objekti ikvienā gadalaikā,” atklāj Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas centra vadītāja Inta Soma. Vitrupes bāka, kas celta pirms 70 gadiem, ir režģots 21 m augsts tornis ar dēļu apšuvumu. To var aplūkot no tālienes, tā nav pieejama apmeklētājiem. Savukārt teju 60 gadu senā Ķurmraga bāka agrāk atradās piekrastes pļavās, līdz 1967. gadā vētras laikā tā tika nogāzta no krasta un beidza darboties. Kopš tā laika bāka kā būve fiziski pārvietojas pa piekrasti un šobrīd atrodas Ķurmraga galā, kur ir labi saskatāma no tālienes.

Dabas aizsardzības pārvaldes Vecākā komunikācijas speciāliste Ilze Reinika aicina pārgājiena dalībniekus izvēlēties laika apstākļiem un pastaigai dabā piemērotu apģērbu un mitrumizturīgus apavus. Tāpat arī līdzi ņemt tēju, kafiju termosos un kādu uzkodu.

Mitrāji ir teritorijas, kurās pastāvīgi vai periodiski uzkrājas ūdens. Tie ir purvi, upes, ezeri, strauti, palieņu pļavas, mitri un pārplūstoši meži, jūras piekraste, upju deltas, arī cilvēku veidotas ūdenstilpnes. Mitrāji ir ļoti nozīmīgi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un arī cilvēka dzīvē. Tie nodrošina ūdens attīrīšanu, mazina klimata pārmaiņas, uzkrāj oglekli, kā arī ir mājvieta dažādu sugu augiem un dzīvniekiem.