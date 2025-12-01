Abonē! E-avīze
Izvirzīti četri atbilstoši kandidāti

09:09 01.12.2025

Aivita Lizdika

295

Apkopojot kandidātu uz SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja amata vietu vērtēšanas rezultātus, Nominācijas komisija galīgā lēmuma pieņemšanai sniegusi priekšlikumu par četriem atbilstošākajiem kandidātiem, kuri vērtēšanā bija saņēmuši 70 un vairāk punktus.

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis informē, ka tagad Alūksnes un Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoriem, kā SIA “Alūksnes slimnīca” kapitāldaļu turētājiem, jāpieņem lēmums par to, kurš no šiem četriem pretendentiem tiks iecelts par SIA “Alūksnes slimnīca” jauno valdes priekšsēdētāju.

Vērtē divās kārtās

Nominācijas komisijā strādāja septiņi cilvēki, tās vadītājs SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” valdes loceklis Didzis Lūkins un komisijas locekļi Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede Valentīna Fedotova, Smiltenes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Inta Siliņa, Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vecākā juriste Sanita Bukane, SIA “Alūksnes slimnīca” galvenā medicīnas māsa Inita Vīksna un personāla speciāliste Lolita Melbikse.

Noteiktajā pieteikšanās termiņā tika saņemti deviņi pieteikumi. Komisija informē, ka konkursa nominanti tika vērtēti divās kārtās. Pirmajā kandidātu iesniegto dokumentu atbilstība Nolikuma prasībām un kandidātu atbilstība izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām, kā valodu zināšanas, izglītība, darba pieredze un cits. To izvērtējot, komisija pieņēma lēmumu uz nākamo vērtēšanas kārtu virzīt astoņus kandidātus.

Savukārt otrajā kārtā kandidātiem bija jāsagatavo savs stratēģiskais redzējums par sabiedrības darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm, norādot svarīgākās darbības vispārējo stratēģisko mērķu sasniegšanai un izaicinājumu risināšanai. Otrajā kārtā tika uzdoti arī iepriekš sagatavoti jautājumi un katrs komisijas loceklis pretendentus izvērtēja individuāli, piešķirot punktus. Vērtēta kandidāta reputācija, iegūstot informāciju no publiski pieejamajiem resursiem, zināšanas, profesionalitāte, kā arī spēja sniegt kompetentas atbildes uz Nominācijas komisijas uzdotajiem jautājumiem.

Jau informēts, ka atklāts konkurss uz SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja amatu tika izsludināts 30. septembrī ar pieteikšanās termiņu līdz 24. oktobrim.

