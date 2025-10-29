Abonē! E-avīze
Izstrādāta jauna tūrisma karte Smiltenei, drīzumā būs arī Apei un Raunai

13:10 29.10.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

Smiltene ir kļuvusi vēl draudzīgāka viesiem – tapusi jauna, pārskatāma un vizuāli pievilcīga tūrisma karte. Tajā ērti atrodami nozīmīgākie apskates objekti, velomaršruti, aktīvās atpūtas vietas, ēdināšanas uzņēmumi un citas ceļotājiem noderīgas vietas, informē Smiltenes novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma nodaļas vadītājas vietniece tūrisma attīstības jautājumos Līga Ozoliņa.

Karte radīta, lai atvieglotu ceļošanu un pilsētas izzināšanu gan viesiem, gan pašiem smilteniešiem, kuri vēlas atklāt ko jaunu savā apkārtnē. Tā pieejama latviešu un angļu valodā, drukātā formātā Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē.

Visas kartes plānots sagatavot arī igauņu valodā, lai Smiltenes novads būtu draudzīgāks arī igauņu ceļotājiem, kas ir mūsu tuvākie kaimiņi.

Smiltene nav vienīgā – arī Raunai un Apei top tūrisma kartes, kas mudinās doties jaunos atklājumos šajās vietās. Tās veidotas ar mērķi izcelt katras vietas unikālo piedāvājumu un veicināt tūrisma attīstību visā Smiltenes novadā.

