Izsolē piedāvā iegādāties Bejas un Strautiņu skolu ēkas

Alūksnes novada pašvaldība izsolē piedāvāts iegādāties Bejas un Strautiņu skolu ēkas, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.
Pašvaldība 27. janvārī plkst. 14 rīko Strautiņu skolas atklātu mutisku otro izsoli ar augšupejošu soli. Otrās izsoles sākumcena – 62 960 eiro. Nodrošinājums ir 6296 eiro, kas no izsoles dalībnieka konta ieskaitāms pašvaldības kontā līdz 23. janvārim.
Savukārt plkst. 15.30 notiks Bejas skolas atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena noteikta 30 989 eiro. Nodrošinājums būs 3099 eiro, kas no izsoles dalībnieka konta ieskaitāms pašvaldības kontā līdz 23. janvārim.
Komentāri