Trešdiena, 14. janvāris
Izsolē piedāvā iegādāties Bejas un Strautiņu skolu ēkas

13:53 13.01.2026

LETA

179

Alūksnes novada pašvaldība izsolē piedāvāts iegādāties Bejas un Strautiņu skolu ēkas, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

Pašvaldība 27. janvārī plkst. 14 rīko Strautiņu skolas atklātu mutisku otro izsoli ar augšupejošu soli. Otrās izsoles sākumcena – 62 960 eiro. Nodrošinājums ir 6296 eiro, kas no izsoles dalībnieka konta ieskaitāms pašvaldības kontā līdz 23. janvārim.

Savukārt plkst. 15.30 notiks Bejas skolas atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena noteikta 30 989 eiro. Nodrošinājums būs 3099 eiro, kas no izsoles dalībnieka konta ieskaitāms pašvaldības kontā līdz 23. janvārim.

Jaunākie komentāri

Ēriks komentē:

Slavētie un peltie lietotie apģērbi – kādēļ esam tos iecienījuši?

Hmm... otra puse no zero waste kustības ir vienkārši neizvēlēties fast fashion preces (vai vismaz ar augstaku frekvenci piemeklēt alternatīvas). Piemēram pats var uztaisīt savu custom kreklu ar[...]

00:10 09.01.2026

Edgars komentē:

Alni nošauj, jo apdraud slēpotājus

Alnis Diksons!!! Tas esot sevišķi bīstams!!! Ko tagad??? Medību sezona uz alņiem cauri!!! Būs jāmidzina un jāpārvieto kā Latvijas vizināmie brūnaļas vai jāsarunā kāds, kas trases teritorijā esošos[...]

21:29 08.01.2026

Ilgonis komentē:

Alūksne palikusi vispār bez kioskiem

Ja Mazitāns, tātad atkal ir Irānas organizētā grupa Mendis. Līdz ar ko, nebūs kiosks. Irāniešiem Mendis nekad nebūs teikšana Alūksnē. Laimīgu taciņu kiosk! Esi lieks.

16:59 08.01.2026