Izsolē nopērk Bejas skolu

Alūksnes novada pašvaldības 27. janvārī rīkotajā izsolē īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Bejas skola” par summu 31 289 eiro ieguvusi Jaunalūksnes pagasta zemnieku saimniecība “Dunāji”.
Pēc uzņēmumu datu bāzes “Lursoft” informācijas, saimniecības īpašniece ir Dace Dambe – Kļaviņa. No komentāriem laikrakstā par to, kādam nolūkam jaunā īpašniece plāno jauniegādāto ēku izmantot, viņa pašlaik atteicās, tomēr apsveicami, ka ēkai ir jauns īpašnieks, un, cerams, tā varēs turpināt kalpot kādam noderīgam mērķim.
Savukārt nekustamā īpašuma “Strautiņu skola” Alsviķu pagastā otrā izsole, tāpat kā pirmā, atzīta par nenotikušu, jo nepieteicās neviens pretendents. Otrās izsoles sākumcena bija 62 960 eiro.
Jau vēstīts, ka pašvaldība izsolē pārdod trīs bijušās skolas ēkas – Bejas, Strautiņu un Jaunalūksnes. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas ēkas, kas atrodas adresē Jaunannas pagasta “Zvaniņi”, ne pirmajai, ne otrajai, ne trešajai izsolei nereģistrējās neviens dalībnieks, tādēļ deputāti pieņēma lēmumu Jaunannas skolai pēc SIA “Dzieti” vērtējuma noteikt nosacīto cenu 57 400 eiro.
