Abonē! E-avīze
Piektdiena, 30. janvāris
Tīna, Valentīna, Pārsla
weather-icon
+-18° C, vējš 1.76 m/s, A-ZA vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Izsolē nopērk Bejas skolu

08:55 30.01.2026

Aivita Lizdika

302

Alūksnes novada pašvaldības 27. janvārī rīkotajā izsolē īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu “Bejas skola” par summu 31 289 eiro ieguvusi Jaunalūksnes pagasta zemnieku saimniecība “Dunāji”.

Pēc uzņēmumu datu bāzes “Lursoft” informācijas, saimniecības īpašniece ir Dace Dambe – Kļaviņa. No komentāriem laikrakstā par to, kādam nolūkam jaunā īpašniece plāno jauniegādāto ēku izmantot, viņa pašlaik atteicās, tomēr apsveicami, ka ēkai ir jauns īpašnieks, un, cerams, tā varēs turpināt kalpot kādam noderīgam mērķim.

Savukārt nekustamā īpašuma “Strautiņu skola” Alsviķu pagastā otrā izsole, tāpat kā pirmā, atzīta par nenotikušu, jo nepieteicās neviens pretendents. Otrās izsoles sākumcena bija 62 960 eiro.

Jau vēstīts, ka pašvaldība izsolē pārdod trīs bijušās skolas ēkas – Bejas, Strautiņu un Jaunalūksnes. Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas ēkas, kas atrodas adresē Jaunannas pagasta “Zvaniņi”, ne pirmajai, ne otrajai, ne trešajai izsolei nereģistrējās neviens dalībnieks, tādēļ deputāti pieņēma lēmumu Jaunannas skolai pēc SIA “Dzieti” vērtējuma noteikt nosacīto cenu 57 400 eiro.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Mārtiņa Seska ekipāža avarē, Alūksnes rallijā uzvar igaunis, vēsturisko auto kausā – novadnieks Intars Rezakovs

16:41 24.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Zemju īpašnieki uz tikšanos neierodas (1)

08:00 26.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Pirmajā ātrumposmā cietušajiem sportistiem dzīvībai briesmas nedraud

09:40 24.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Brūža ielā 4 deg sodrēji, neviens nav cietis

14:37 28.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“Tulko” cilvēku pēc sejas vaibstiem

08:00 28.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Rallija "Alūksne" pirmā diena

04:28 24.01.2026

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

9.50€

Aptauja

Vai apkures rēķins par janvāri sagādās problēmas?
Rezultāti

Pasākumi

Sestdiena
31
Janvāris
Sākums: 12:00

Mālupes un kaimiņu pagastu senioru tematiska tikšanās “Viena vieta uz zirga vēl brīva”
Sestdiena
31
Janvāris
Sākums: 13:00

Ziemas diena ģimenēm – netradicionāli atraktīvās izdarības svaigā gaisā
Sestdiena
31
Janvāris
Sākums: 13:00

Dzidrai Mazikai veltītās atmiņu stāstu grāmatas atklāšanas svētki
Sestdiena
31
Janvāris
Sākums: 17:00

Līgas Robežnieces un Kaspara Markševica koncertstāsts "Baltas pēdas debesīs"
Sestdiena
31
Janvāris
Sākums: 22:00

Balle ar atraktīvo mūziķi Maigoni Vecbērzu
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Elita komentē:

Diāna Bušmane joprojām nav atradusies

Varbūt pavasarī kad nokusīs😋

17:30 26.01.2026

Jānis komentē:

Zemju īpašnieki uz tikšanos neierodas

Kāpēc gan šiem zemju īpašniekiem būtu jāierodas uz tikšanos? Vai tiem kuri ierastos piedāvātu lielāku cenu? Smieklīgi komentāri...

09:22 26.01.2026

Ilgonis komentē:

Grāmatas vajadzībām tiek meklētas bildes no latviešu bērēm

Meža cūkas sašutušas. Nav rezultātu.

19:24 21.01.2026