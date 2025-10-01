Izsludināts SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja amata kandidātu atlases konkurss

Saskaņā ar SIA “Alūksnes slimnīca” dalībnieku sapulces lēmumu ir izsludināts kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja amata kandidātu atlases konkurss.
Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja kandidātu atlases procesu nodrošina ar tās dalībnieku sapulces lēmumu izveidota nominācijas komisija. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja atlase un atbilstības vērtēšana notiks divās kārtās. Kandidātiem, kuri tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs iesniegt un prezentēt stratēģisko redzējumu par SIA “Alūksnes slimnīca” darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm, ņemot vērā kapitālsabiedrībai izvirzītos vispārējos stratēģiskos mērķus, norādot svarīgākās darbības mērķu sasniegšanai un izaicinājumu risināšanai.
SIA “Alūksnes slimnīca” vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Alūksnes un Smiltenes novados. Tā sasniegšanai noteiktas šādas prioritātes: kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi tuvāk dzīvesvietai, neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamība 24 stundas diennaktī, veselības aprūpes infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana.
SIA “Alūksnes slimnīca” izaicinājumi ir nodrošināt plašu stacionāro un ambulatoro pakalpojumu klāstu, saglabāt stabilu finanšu situāciju, piesaistīt jaunus speciālistus, risināt kvalificētu speciālistu trūkumu, attīstīt pakalpojumus un uzlabot pacientu plūsmas vadību un pakalpojumu pieejamību, kā arī attīstīt diagnostikas un ārstniecības metodes un īstenot projektu “SIA “Alūksnes slimnīca” infrastruktūras attīstība, nodrošinot vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprinot veselības sistēmu”.
– Paldies kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājai Marutai Kauliņai par līdzšinējo slimnīcas vadībā un attīstībā ieguldīto darbu, lai nodrošinātu veselības aprūpes pieejamību mūsu novada iedzīvotājiem. Jaunajam kapitālsabiedrības vadītājam slimnīca jāstiprina – tai jābūt modernai, ar labu reputāciju un kvalitatīviem pakalpojumiem. Jāattīsta jauni, uz komerciāliem principiem balstīti, medicīniskie pakalpojumi, kas nepieciešami iedzīvotājiem, – uzsver Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers.
Slimnīcas attīstības nozīmi un nākotnes izaicinājumus uzsver arī pašvaldības izpilddirektors, kapitāla daļu turētājs Ingus Berkulis.
– Slimnīca un tās nodrošināto medicīniskās aprūpes pakalpojumu pieejamība Alūksnes novadā ir ļoti svarīga. Paldies Marutai Kauliņai par enerģiju, ko viņa ieguldījusi, vadot kapitālsabiedrības darbu līdz šim. Jaunajam slimnīcas vadītājam būs daudz izaicinājumu, lai sasniegtu pašvaldību un valsts izvirzītos mērķus, – uzsver Ingus Berkulis.
Informācija par SIA “Alūksnes slimnīca” valdes priekšsēdētāja amata kandidātu atlases procesu pieejama pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Darbs/Vakances pašvaldībā. Pieteikums jāiesniedz līdz šī gada 24. oktobra pulksten 16.00.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca” kapitāla daļu turētāji ir Alūksnes novada pašvaldība (81,91886%) un Smiltenes novada pašvaldība (18,08114%). SIA “Alūksnes slimnīca” ir ārstniecības un veselības aprūpes iestāde, kas dibināta 1964. gada 26. martā. Tā nodrošina plašu stacionāro un ambulatoro pakalpojumu klāstu, tostarp neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu.
