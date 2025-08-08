Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Izsludināta vakance direktora amatam

Aivita Lizdika - 08.08.2025 - 7:51
868
0

Jau informēts, ka Alūksnes novada pašvaldības dome pēc paša vēlēšanās nolēmusi pārtraukt darba attiecības ar Alūksnes Mākslas skolas direktoru Ojāru Vēliņu. Pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis pašvaldības vārdā pateicas O. Vēliņam par ieguldīto nozīmīgo darbu profesionālajā izglītībā Alūksnē, Alūksnes novadā, Vidzemē un Latvijā.

Mākslas skolas direktora amatam izsludināts amatu konkurss, un pašvaldība gaida pretendentu pieteikumus, lai kandidātus varētu izvērtēt un augusta domes sēdē lemt par jauna Mākslas skolas direktora iecelšanu ar 2025./2026. mācību gadu.

Aivita Lizdika

