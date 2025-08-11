Izsludināta pieteikšanās “Novada Garšas 2025” produktu kvalitātes konkursam

No 11. augusta līdz 8. septembrim Latvijas mazos pārtikas ražotājus un mājražotājus aicina pieteikt savus produktus jau sestajam “Novada Garšas” produktu kvalitātes konkursam. Konkursu organizē Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Pārtikas tehnoloģijas fakultātes speciālistiem, kā arī profesionāliem pavāriem. Konkursa nolikums un pieteikuma anketa: https://novadagarsa.lv/konkurs/produktu-kvalitates-konkurss-2025/
Konkursa mērķis ir izcelt augstas kvalitātes produktus, kas top nelielos apjomos, ar rūpību, pieredzi un vietējām izejvielām. LLKC Lauku attīstības nodaļas vadītāja Elīna Ozola uzsver:
“Nemainīgi ik gadu redzam, kā ražotāji pēc medaļu saņemšanas tās tiešām aktīvi eksponē kā tirdziņos, tā uz saviem produktiem. Sava produkta izcelšana un patērētāja izglītošana ir nepieciešama nemitīgi. Šogad īpaši aicinām ražotājus nebaidīties iesniegt arī unikālus un, iespējams, zem kādas konkrētas kategorijas nekvalificējamus produktus. Esam papildinājuši kategoriju klāstu, atstājot iespēju norādīt “Cits”, ja nav īsti skaidrs, kurā kategorijā kāds jauninājums vai interesants produkts iekļaujams. Konkursa organizatori pēc tam sapratīs gan to, kā to novērtēt, gan kurā kategorijā iespējams iekļaut.”
Produktu vērtēšana notiks trīs dienas, no 24. līdz 26. septembrim, LBTU Pārtikas tehnoloģijas fakultātē Jelgavā. Ražotāji aicināti iesniegt produktus 11 kategorijās:
1. Piens un piena produkti (arī kazas un aitas piena);
2. Gaļa un gaļas pārstrādes produkti;
3. Zivis un zivju produkti;
4. Ogu, augļu, augu un dārzeņu produkti;
5. Graudaugu un pākšaugu pārstrādes produkti un maize;
6. Konditoreja (saldumi un miltu izstrādājumi);
7. Medus un tā produkti;
8. Bezalkoholiskie dzērieni;
9. Raudzēti alkoholiskie dzērieni (alus, vīns, sidrs u. c.);
10. Stiprie alkoholiskie dzērieni;
11. Cits.
Produkti tiks vērtēti anonīmi, piešķirot tiem šifrus. Ekspertu komanda – pārtikas tehnologi un profesionāli pavāri – vērtēs produktu izskatu, struktūru, aromātu, garšu un pēcgaršu, balstoties uz sensorās analīzes principiem.
Konkursa uzvarētāju apbalvošana gaidāma 25. oktobrī pasākumā “Novadu Ražas svētki Rīgā”, kas šogad notiks Hanzas peronā Rīgā.
““Novada Garša” nav tikai konkurss – ražotājām tas dod ne tikai atzinību un iespējamo medaļu, bet arī vērtīgu atgriezenisko saiti no ekspertiem, kas palīdz attīstīt produktu kvalitāti un sasniegt jaunu auditoriju. Tā ir atpazīstamība, kas sākas ar kvalitāti,” uzsver LBTU profesore, vadošā pētniece, Dr., sc. ing. Evita Straumīte.
Dalībnieku skaits ar katru gadu pieaug – ja 2020. gadā konkursā piedalījās 29 ražotāji ar 71 produktu, tad 2024. gadā jau 82 ražotāji iesniedza 170 produktus. Šogad rīkotāji cer sasniegt jaunu pieteikto produktu rekordu.
