Zināmi Alūksnes novada iedzīvotāju padomes kandidāti

Pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 25/2024 “Alūksnes novada iedzīvotāju padomes nolikums” 15. punktu, pašvaldība izziņo Alūksnes novada iedzīvotāju padomes locekļu kandidātu sarakstu un aicina iedzīvotājus iepazīties ar padomes locekļu kandidātiem no katras teritoriālās vienības. Par iedzīvotāju padomes vēlēšanu norises laiku pašvaldība sniegs informāciju, kad tas būs izsludināts.
Alūksnes novada iedzīvotāju padomei teritoriālajās vienībās izvirzītie kandidāti, par kuriem varēs balsot attiecīgajās teritorijās deklarētie iedzīvotāji
Iedzīvotāju padomes locekļu kandidātu vārdi, uzvārdi Kandidāta pārstāvētā teritoriālā vienība Inese LEITE Alūksne Dzintars STRODĀNS Alūksne Liāna SĪLE Alūksne Haralds DAMBIS Alūksne Dainis DIMDIŅŠ Alsviķu pagasts Jolanta UMURE Annas pagasts Iluta JANTONE Annas pagasts Aļesja KENCA Annas pagasts Baiba JOHANSONE Ilzenes pagasts Aigars RIBUŠS Jaunannas pagasts Kaspars GUSTS Jaunannas pagasts Ilgvars BRIEDIS Jaunannas pagasts Paula PŪPOLA Jaunalūksnes pagasts Jānis STRAPCĀNS Jaunalūksnes pagasts Daiga DAMBE-KĻAVIŅA Jaunalūksnes pagasts Santa GRIGULE Jaunlaicenes pagasts Laima DZIRNE Jaunlaicenes pagasts Anta SPILVA Kalncempju pagasts Gunita KAŅEPE Liepnas pagasts Janita ŠĶENDERE Malienas pagasts Kristīne SAVKO Mālupes pagasts Gunita BERKULE Mārkalnes pagasts Darja MARKOVA Pededzes pagasts Jekaterina GRABOVŅICKA Pededzes pagasts Lolita ŠADURSKA Veclaicenes pagasts Silva ZARIŅA Zeltiņu pagasts Dainis SKAISTKALNS Ziemera pagasts
Pēc iedzīvotāju padomes locekļu kandidātu saraksta izsludināšanas turpmākais solis ir datu iegūšana iedzīvotāju padomi vēlēt tiesīgo personu sarakstu sagatavošanai. Savukārt pēc vēlēttiesīgo personu sarakstu sagatavošanas pašvaldības izpilddirektors, kā to nosaka iedzīvotāju padomes nolikums, izsludinās vēlēšanu periodu, nosakot klātienes balsošanas vietas, dienas un laikus.
Saskaņā ar iedzīvotāju padomes nolikumā noteikto, padomes vēlēšanas notiks vienā nedēļā klātienē un elektroniski. Klātienē balsošana notiks pašvaldības klientu apkalpošanas centros ar vēlēšanu zīmēm, bet elektroniski – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu vēlēšanu zīmi nosūtot uz pašvaldības noteiktu e-pasta adresi.
Atbilstoši iedzīvotāju padomes nolikuma 8. punktam, padomi ievēlē fiziskās personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Alūksnes novadā, un kuras ir sasniegušas 16 gadu vecumu un ir Latvijas Republikas pilsoņi vai tādi Eiropas Savienības pilsoņi, kuri nav Latvijas Republikas pilsoņi, bet ir reģistrēti Fizisko personu reģistrā. Persona vēlē tajā Alūksnes novada teritoriālajā vienībā (pilsētā vai pagastā), kur ir deklarēta tās dzīvesvieta.
