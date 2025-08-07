Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Zināmi Alūksnes novada iedzīvotāju padomes kandidāti

07.08.2025
311
0

Pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 25/2024 “Alūksnes novada iedzīvotāju padomes nolikums” 15. punktu, pašvaldība izziņo Alūksnes novada iedzīvotāju padomes locekļu kandidātu sarakstu un aicina iedzīvotājus iepazīties ar padomes locekļu kandidātiem no katras teritoriālās vienības. Par iedzīvotāju padomes vēlēšanu norises laiku pašvaldība sniegs informāciju, kad tas būs izsludināts.

Alūksnes novada iedzīvotāju padomei teritoriālajās vienībās izvirzītie kandidāti, par kuriem varēs balsot attiecīgajās teritorijās deklarētie iedzīvotāji

Iedzīvotāju padomes locekļu kandidātu vārdi, uzvārdiKandidāta pārstāvētā teritoriālā vienība
Inese LEITEAlūksne
Dzintars STRODĀNSAlūksne
Liāna SĪLEAlūksne
Haralds DAMBISAlūksne
Dainis DIMDIŅŠAlsviķu pagasts
Jolanta UMUREAnnas pagasts
Iluta JANTONEAnnas pagasts
Aļesja KENCAAnnas pagasts
Baiba JOHANSONEIlzenes pagasts
Aigars RIBUŠSJaunannas pagasts
Kaspars GUSTSJaunannas pagasts
Ilgvars BRIEDISJaunannas pagasts
Paula PŪPOLAJaunalūksnes pagasts
Jānis STRAPCĀNSJaunalūksnes pagasts
Daiga DAMBE-KĻAVIŅAJaunalūksnes pagasts
Santa GRIGULEJaunlaicenes pagasts
Laima DZIRNEJaunlaicenes pagasts
Anta SPILVAKalncempju pagasts
Gunita KAŅEPELiepnas pagasts
Janita ŠĶENDEREMalienas pagasts
Kristīne SAVKOMālupes pagasts
Gunita BERKULEMārkalnes pagasts
Darja MARKOVAPededzes pagasts
Jekaterina GRABOVŅICKAPededzes pagasts
Lolita ŠADURSKAVeclaicenes pagasts
Silva ZARIŅAZeltiņu pagasts
Dainis SKAISTKALNSZiemera pagasts

Pēc iedzīvotāju padomes locekļu kandidātu saraksta izsludināšanas turpmākais solis ir datu iegūšana iedzīvotāju padomi vēlēt tiesīgo personu sarakstu sagatavošanai. Savukārt pēc vēlēttiesīgo personu sarakstu sagatavošanas pašvaldības izpilddirektors, kā to nosaka iedzīvotāju padomes nolikums, izsludinās vēlēšanu periodu, nosakot klātienes balsošanas vietas, dienas un laikus.

Saskaņā ar iedzīvotāju padomes nolikumā noteikto, padomes vēlēšanas notiks vienā nedēļā klātienē un elektroniski. Klātienē balsošana notiks pašvaldības klientu apkalpošanas centros ar vēlēšanu zīmēm, bet elektroniski – ar drošu elektronisko parakstu parakstītu vēlēšanu zīmi nosūtot uz pašvaldības noteiktu e-pasta adresi.

Atbilstoši iedzīvotāju padomes nolikuma 8. punktam, padomi ievēlē fiziskās personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Alūksnes novadā, un kuras ir sasniegušas 16 gadu vecumu un ir Latvijas Republikas pilsoņi vai tādi Eiropas Savienības pilsoņi, kuri nav Latvijas Republikas pilsoņi, bet ir reģistrēti Fizisko personu reģistrā. Persona vēlē tajā Alūksnes novada teritoriālajā vienībā (pilsētā vai pagastā), kur ir deklarēta tās dzīvesvieta.

Alūksniešiem.lv redakcija

