Trešdiena, 4. februāris
Izmeklēšanas komisija: Patvērumu meklētāju centru patvaļīgi pametušie migranti netiek izsludināti meklēšanā

08:14 04.02.2026

LETA

Patvēruma meklētāju izmitināšanas centru patvaļīgi pametušie migranti netiek izsludināti meklēšanā, secināts parlamentārās izmeklēšanas komisijā imigrācijas regulējuma izvērtēšanai, kurā šodien spriests par patvēruma meklētāju regulējumu.

Komisijas vadītājs Jānis Dombrava (NA) komisijas sēdes laikā norādīja, ka vairāk nekā 60% patvēruma meklētāju patvaļīgi pamet centru. Viņš interesējās, vai šīs personas tiek izsludinātas meklēšanā – kā bezvēsts pazudušas vai kā potenciālie likumpārkāpēji.

Atbildīgo institūciju pārstāvji skaidroja, ka cilvēki meklēšanā netiek izsludināti, izņemot gadījumus, ja persona ir nepilngadīga.

Bieži vien personas, kas pamet centrus, tiek atrastas Polijā, Lietuvā un citās valstīs. Par katru gadījumu tiek informēta Valsts policija un Valsts robežsardze.

Dombrava akcentēja, ka šajā jautājumā “saskatāms robs”, jo persona, kas pametusi centru, netiek izsludināta meklēšanā, līdz ar to netiek nodrošināta pienācīga viņas atrašana.

“Viņš kā nelegālis uzturas kaut kur,” piebilda deputāts.

Pērnā gada beigās Iekšlietu ministrijas (IeM) sniegtā informācija liecina, ka 2022. gadā patvērumu Latvijā lūgušas 546 personas, no kurām 161 bija nepilngadīga, 2023. gadā patvērumu Latvijā lūgušas 1624 personas, no kurām 278 bija nepilngadīgas, 2024. gadā patvērumu Latvijā lūgusi 801 persona, no kurām 151 bija nepilngadīga, savukārt šogad līdz 30. oktobrim patvērumu Latvijā lūgušas 1057 personas, no kurām 245 bija nepilngadīgas.

Pilsonības un migrācijas un lietu pārvaldes (PMLP)patvēruma meklētāju izmitināšanas centru kapacitāte tuvojas kritiskajai robežai, piemēram, pērnā gada 31. oktobrī abu patvēruma meklētāju izmitināšanas centru – Ropažu novada Muceniekos un Alūksnes novada Liepnā – aizpildījums bija pārsniedzis 80% un tur bija izmitinātas 560 personas, klāstījusi IeM. Kopējā centru kapacitāte ir 702 gultas vietas – Mucenieku centrā ir 450 gultas vietas, bet Liepnas centrā – 252 gultas vietas.

Jau ziņots, ka Saeima iepriekš ievēlēja locekļus parlamentārās izmeklēšanas komisijā, lai vētītu problēmas nacionālā un Eiropas Savienības (ES) līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildinstitūciju darbā. Par komisijas vadītāju ievēlēts Jānis Dombrava (NA), bet par sekretāru – Jānis Dinevičs (ZZS).

Parlamentārās izmeklēšanas komisiju pēc 34 deputātu ierosinājuma Saeima lēma izveidot pērn 27. novembrī, lai rastu atbildes uz virkni jautājumu, tostarp, kā tiek īstenotas imigrācijas pieteikumu izvērtēšanas procedūras un kādi pasākumi tiek veikti nelegālās imigrācijas novēršanai, kādas ir patvēruma meklētāju tiesiskā regulējuma problēmas, cik daudz personu pazūd no valsts institūciju redzesloka pēc uzturēšanās atļauju piešķiršanas, kādi ir riski ar termiņuzturēšanās atļaujām un to ļaunprātīgu izmantošanu un vai Latvijai ir iespēja piemērot izņēmumus ES migrācijas tiesību normu piemērošanā.

