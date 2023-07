Izmaiņas Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darba laikā Alūksnē

Sakarā ar to, ka no 31. jūlija mainās Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas darba laiks pirmdienās un piektdienās, izmaiņas būs arī Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darba laikā pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

No 31. jūlija Centrālās administrācijas darba laiks pirmdienās noteikts no pulksten 8.00 līdz 18.00 ar pusdienas pārtraukumu no pulksten 12.00 līdz 13.00. Piektdienās savukārt darba laiks noteikts no pulksten 8.00 līdz 16.00 ar pusdienas pārtraukumu no pulksten 12.00 līdz 13.00.

Sakarā ar minētajām izmaiņām, Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darba laiks pirmdienās būs līdz pulksten 18.00 un piektdienās līdz pulksten 16.00. Klientu apkalpošanas centrs apmeklētājiem ir atvērts un pakalpojumus nodrošina bez pusdienu pārtraukuma (izņemot kases operācijas, kas nav pieejamas no pulksten 12.00 līdz 13.00).