Izmaiņas sabiedriskā transporta reisos

Ikviens iedzīvotāja viedoklis ir svarīgs, tāpēc būtiski to izteikt – arī šoreiz, pateicoties aktīvajiem cilvēku ierosinājumiem, notiek izmaiņas. Laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas” daudz esam rakstījuši par izmaiņām sabiedriskā transporta jautājumos, kas izraisījuši ne mazums sašutumu par slēgtajiem reisiem. Kā informē VSIA “Autotransporta direkcija” Komunikācijas daļas vadītājs Viktors Zaķis, no 17. februāra reģionālo autobusu maršrutos Gulbenes, Alūksnes un Balvu maršrutu tīklu daļā tiks veiktas vairākas izmaiņas maršrutu sarakstā un pieturvietās.

Atsaucoties uz iedzīvotāju ierosinājumiem, reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7646 “Alūksne – Liepna – Balvi” reisa 11.05 no Alūksnes autoostas (AO) un 14.10 no Balvu AO ar izpildi darba dienās noteikt papildu izpildi sestdienās.

Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7915 “Rīga – Trapene -Alūksne” reisa 4.30 no Alūksnes AO ar izpildi darba dienās kustības sarakstā tiks iekļauta pietura “Vangaži”.

Izmaiņas arī citos reģionālo autobusu maršrutos Gulbenes, Alūksnes un Balvu maršrutu tīklu daļā:

– Tiks slēgts reģionālās nozīmes maršruts Nr.5044 “Balvi – Egļuciems – Tilža” ar reisiem 14.25 no Balvu AO un 15.30 no Tilžas ar izpildi darba dienās mācību laikā.

– Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.6488 “Balvi-Tilža-Vectilža” tiks slēgts reiss 16.01 no Vectilžas ar izpildi svētdienās un atklāts reiss 15.30 no Vectilžas ar izpildi svētdienās.

– Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7908 “Rīga–Gaujiena” tiks slēgts reiss 06.00 no Gaujienas ar izpildi katru dienu, atklāts reiss 05.40 no Gaujienas ar izpildi katru dienu. Slēgts reiss 16. 10 no Rīgas SAO ar izpildi katru dienu un atklāts reiss 15.30 no Rīgas SAO ar izpildi katru dienu.

– Reģionālās nozīmes maršrutā Nr.7628 “Gulbene – Madona” tiks slēgts reiss 7.35 no Gulbenes AO ar izpildi darba dienās, atklāts reiss 7.20 no Gulbenes AO ar izpildi darba dienās, palielinot braukšanas laiku par 10 minūtēm. Slēgts reiss 17.35 no Gulbenes AO ar izpildi darba dienās un svētdienās, atklāts reiss 17.15 no Gulbenes AO ar izpildi darba dienās un svētdienās. Slēgts reiss 19.15 no Madonas AO ar izpildi darba dienās un svētdienās, atklāts reiss 18.50 no Madonas AO ar izpildi darba dienās un svētdienās.

– Reģionālās nozīmes maršrutos Nr.7910 “Rīga – Balvi”, Nr.7911 “Rīga – Žīguri”, Nr.7912 Rīga-Baltinava”, Nr.7632 “Rēzekne – Balvi – Gulbene” visu reisu kustības sarakstos tiks iekļauta pietura “Mini Rimi”.