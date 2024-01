Izmaiņas nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā

No šī gada janvāra Alūksnes novadā mainās maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kā arī ir noteikta maksa par dalīti vāktu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu. Tas saistīts ar izmaiņām Dabas resursu nodokļa likumā un Atkritumu apsaimniekošanas likumā.

2023. gada 7. decembrī Saeima pieņēma likumu par grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, kas nosaka, ka no 2024. gada 1. janvāra tiek paaugstināta dabas resursu nodokļa likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu. Par tonnu apglabāto sadzīves atkritumu būs noteiktas šādas dabas resursu nodokļa likmes:

· no 2024. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim – 110 EUR;

· no 2025. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim – 120 EUR;

· no 2026. gada 1. janvāra – 130 EUR.

Sakarā ar dabas resursu nodokļa likmes pieaugumu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi SIA “AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu un noteikusi tā piemērošanu šādos termiņos:

· tarifs 108,48 EUR/t – no 2024. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim;

· tarifs 113,15 EUR/t – no 2025. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim;

· tarifs 117,83 EUR/t – no 2026. gada 1. janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās dienai.

Tā kā pieaug SIA “AP Kaudzītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs, atkritumu apsaimniekotājam (SIA “Pilsētvides serviss”) jaunais tarifs ir jāiekļauj nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā.

Turklāt Atkritumu apsaimniekošanas likuma redakcija, kas ir spēkā no 2024. gada 1. janvāra, paredz, ka no 1. janvāra maksa par dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu tiek noteikta 60% apmērā no kopējās nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas.

Līdz ar to, ņemot vērā abas iepriekšminētās izmaiņas, Alūksnes novada pašvaldības dome 28. decembrī pieņēma lēmumu:

· no 1. janvāra apstiprināt SIA “Pilsētvides serviss” maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu – 13,39 EUR par 1 m3 (bez PVN);

· no 1. janvāra maksu par dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu, ņemot vērā Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.1 pantu, noteikt 60% apmērā no nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas – 15,84 EUR par 1 m3 bioloģisko atkritumu (bez PVN).

Kopējā maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veidojas no divām pozīcijām:

1) pašvaldības apstiprinātās maksas par atkritumu apsaimniekošanu, kas sevī ietver visas SIA “Pilsētvides serviss” izmaksas par nešķiroto un dalīti vākto atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, maksas par atkritumu uzglabāšanu un šo darbību veikšanai nepieciešamo infrastruktūras objektu izveidošanu un uzturēšanu, kā arī starpību starp dalīti savāktu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas izmaksām un maksu, kas tiek noteikta 60% apmērā no nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas (no 1. janvāra – 13,39 EUR par 1 m3 bez PVN);

2) maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādi saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātu tarifu (sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona SIA “AP Kaudzītes” tarifs) (no 1. janvāra – 13,01 EURpar 1 m3 (bez PVN).

Līdz ar to kopējā maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alūksnes novada teritorijā no šī gada 1. janvāra ir 26,40 EUR par 1 m3 atkritumu bez PVN (31,94 EUR ar PVN).

Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus atbildīgi un pareizi šķirot savus sadzīves atkritumus – pareizi šķirotu sadzīves atkritumu nodošana ir bezmaksas pakalpojums. Šādā veidā ikviens var samazināt nešķiroto sadzīves atkritumu apjomu un līdz ar to ietaupīt savus līdzekļus!