Izmaiņas autobusu maršrutos

Foto: pixabay.com

Sabiedriskā transporta padomes sēdē lemts par izmaiņām reģionālo autobusu maršrutos, tostarp Alūksnes novadā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Uz eksperimenta laiku, sešiem mēnešiem, Gulbenes un Alūksnes novados būs jauns reģionālo autobusu maršruts, informē “Autrotransporta direkcija” sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Heinsberga. Jaunajā autobusu maršrutā Alūksne –

Stāmeriena – Gulbene pasažieri ceturtdienās no Gulbenes uz Alūksni varēs braukt ar autobusu, kas sāk kursēt pulksten 07.45, savukārt atpakaļ ceturtdienās atgriezties ar autobusu, kas no Alūksnes autoostas izbrauks pulksten 12.00.

Alūksnes novada iedzīvotājiem jāpievērš uzmanība izmaiņām piecos citos maršrutos. Atklāts jauns maršruts Alūksne – Zabolova – Liepna – Alūksne, un darba dienās mācību laikā pasažieri varēs braukt ar autobusiem, kas no Alūksnes autoostas izbrauks pulksten 06.15 un pulksten 14.20. Maršrutā nr. 6697 Alūksne – Mārkalne – Zabolova darba dienās mācību laikā nebūs reisu pulksten 06.10 no Alūksnes un pulksten 07.15 no Pededzes, savukārt autobuss reisos pulksten 06.30 no Alūksnes un pulksten 07.55 no Zabolovas kursēs skolēnu brīvdienās, nevis kā līdz šim tikai vasaras brīvlaikā.

Maršrutā nr. 5189 Alūksne – Ponkuļi – Alūksne rīta reisu no Alūksnes izpildīs par piecām minūtēm vēlāk

– pulksten 06.35 un kursēs darba dienās mācību laikā, turklāt tā kustību sarakstā iekļaus pieturas “Stuborova”, “Lāzberģis” un “Vidusskola”. Tiek slēgts reģionālās nozīmes maršruts nr. 6692 Alūksne – Beja – Liepna. Savukārt maršrutā nr. 6690 Alūksne –

Liepna – Bērziņi – Alūksne rīta reisā, kas no Alūksnes atiet pulksten 06.00, pietura “Vidusskola” aizvietos pieturu “Torņa iela”, savukārt autobuss reisā pulksten 15.00 no Alūksnes turpmāk kursēs darba dienās skolēnu brīvlaikos, bet ne vasarā.