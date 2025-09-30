Izbūvēs jaunu “kabatu”

Līdz ar remontdarbu uzsākšanu Helēnas, Blaumaņa un Tirgotāju ielās Alūksnes novada pašvaldībā ar lūgumu izbūvēt automašīnu stāvlaukumu vērsušies Helēnas ielas 54. mājas iedzīvotāji.
Pašlaik šīs daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji savas automašīnas novieto uz Helēnas ielas iepretim mājai, līdz ar ko īpaši ziemā iela šajā posmā kļūst šaura un nepārredzama izbraukšanai. “Stāvlaukuma izbūvi konkrētai daudzdzīvokļu ēkai pašvaldība finansēt nevar, bet, ņemot vērā iedzīvotāju lūgumu, remontējot Helēnas ielu, uz tās tiks izveidota papildu “kabata” septiņu automašīnu novietošanai. Tā kā tā ir publiskā infrastruktūra, Alūksnes novada pašvaldības Finanšu komitejā pieņemts lēmums izdalīt papildu līdzekļus 11 864 eiro apmērā no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem, lai ielu paplašinātu, izveidojot šo “kabatu”,” stāsta pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis.
