Izbaudi rudeni Gaujienas muižā — miers, kultūra un dabas skaistums vienuviet

Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs aicina šoruden iepazīt vienu no vēsturiskajām pērlēm – Latvijas ziemeļaustrumos esošo Gaujienas Jauno pili. Smiltenes novadā esošais muižas komplekss apbur ar savu plašo parku, izsmalcināto klasicisma arhitektūru un bagāto kultūras mantojumu, kas saglabājies un dzīvo jau gadsimtiem. Rudenīgas pastaigas, krāsainas ainavas un kultūras bagātību ir iespēja baudīt arī gida vadībā.
Gaujienas muiža izveidota 19. gadsimtā un vairāk nekā simts gadu piederēja baronu fon Vulfu dzimtai. Klasicisma stilā celtā pils, majestātiski izkārtotais ainavu parks un vairāk nekā 30 arhitektoniski nozīmīgas ēkas veido vienu no vislabāk saglabātajiem muižu ansambļiem Latvijā.
Pastaigājoties pa teritoriju, iespējams aplūkot:
- muižas pili, kas reiz bija Vulfu dzimtas lepnums;
- klēti no 1788. gada – ansambļa senāko ēku;
- saimniecības ēkas, tai skaitā kučiera māju, dārznieka māju, siltumnīcu un ledus pagrabu;
- 12 hektāru plašu ainavu parku ar terasēm, dīķiem un romantiskiem skatiem, kas piemēroti nesteidzīgai atpūtai.
Gaujiena ir cieši saistīta arī ar latviešu komponistu Jāzepu Vītolu, kurš šeit pavadīja daudzas vasaras. Bijusī aldara māja “Anniņas” mūsdienās pārtapusi par Jāzepa Vītola memoriālo muzeju, kurā var iepazīt mākslinieka dzīvi un daiļradi.
No muzeja sākas arī unikāla Mūzikas taka – interaktīva un izglītojoša pastaigu taka cauri muižas parkam. Tā piedāvā:
- muzikālus objektus un skaņu instalācijas,
- informatīvus stendus par Vītolu, Gaujienas vēsturi un dabu,
- iespēju izjust mūzikas un dabas mijiedarbību, klausoties skaņās, kas integrētas ainavā.
Mūzikas taka piemērota dažāda vecuma apmeklētājiem un piešķir vizītei personīgu, emocionālu pieskārienu. Tā kļuvusi par iecienītu apskates punktu gan ģimenēm, gan kultūras ceļotājiem.
- Gaujienas muižas apkārtne ir piemērota nesteidzīgai pastaigai dabā, ģimenes izbraucieniem un kolektīvām ekskursijām, vietējās vēstures izzināšanai gida pavadībā (iepriekš vienojoties) un foto sesijām ainaviskā vidē.
Parka infrastruktūra pēdējos gados ir labiekārtota, padarot to pieejamu un draudzīgu apmeklētājiem.
Praktiskā informācija apmeklētājiem
Muižas parks atrodas “Pilskalnos”, Gaujienas pagastā, Smiltenes novadā, un tas ir pieejams apmeklētājiem visu gadu. Līdzas esošais muzejs “Anniņas” aicina iepazīt Jāzepa Vītola dzīvi un daiļradi, taču pirms vizītes ieteicams pārbaudīt muzeja darba laiku. Auto novietne ir ērti pieejama pie parka ieejas.
Ekskursijā pa Gaujienas muižas ansambli iesakām doties kopā ar vietējo gidu, kura pavadībā jums būs iespēja ne tikai klausīties stāstījumu par muižas vēsturi, bet arī izstaigāt Jaunās pils telpas un ielūkoties Jāzepa Vītola memoriālajā muzejā „Anniņas”.
Foto: Kristīne Majore/ Priede.photo
