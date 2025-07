Izbauda Lietuvas dārgumus

FOTO: NO BIEDRĪBAS ALBUMA

Latvijas Astmas un alerģijas biedrības (LAAB) Alūksnes nodaļas biedri, Alūksnes Invalīdu biedrības un Alūksnes pilsētas pensionāru biedrības “Sudrabs” pārstāvji jūlijā baudīja divas neaizmirstamas dienas Lietuvā. Ekskursijas organizatore LAAB Alūksnes nodaļas vadītāja Jautra Tatjana Poļaka stāsta, ka tik krāšņi dārzi, ziedu košums, skaistas strūklakas un krāsu daudzveidība nekur citur vienkopus Baltijā nav skatāmi.

J. T. Poļaka stāsta, ka ekskursanti no Alūksnes vispirms devās uz Šauļiem Lietuvā, kur apmeklēja šokolādes konfekšu fabrikas “Rūta” muzeju, kur notika gardas šokolādes degustācija un iepirkšanās. “Muzeja ekspozīcija iepazīstināja ar fabrikas vēsturi, pastāstīja arī par šokolādes lietošanas noslēpumiem četru tūkstošu gadu garumā,” atceras J. T. Poļaka. Pēc izzinošās ekskursijas un šokolādes gardumu baudīšanas visi devās pusdienās uz Lietuvas nacionālo krodziņu “Žemaitis”.

Tālāk ekskursantu ceļš veda uz pirmo miniatūru un botānikas parku Lietuvā “Babilonas dārziem”. Tajā vērojamas 21 pasaules slavenāko arhitektūras celtņu miniatūras četru hektāru platībā. Pie katras no tām ir norādīts, kurā valstī ir uzbūvēts tās oriģināls un ar ko tā ir īpaša. “Šeit varēja atrast kultūras objektus no pieciem pasaules kontinentiem – Āfrikas, Āzijas, Eiropas, Austrālijas un Ziemeļamerikas. Mēs atpazinām slaveno Sidnejas operu, Brīvības statuju, romantisko Trevi strūklaku, Londonas tiltu, Berlīnes Brandenburgas vārtus, slaveno Triumfa arku un citus. Te varēja just, ka pasaule reizēm tiešām var ietilpt pat plaukstā,” saka ekskursijas organizatore.

Dienas noslēgumā ekskursanti iekārtojās viesnīcā Palangā un vakariņoja kafejnīcā, kuras estētiski iekārtotā vide izskatījās kā botāniskais dārzs. Un tad – saulriets pie Baltijas jūras, kuru varēja vērot arī no panorāmas rata.

Otrajā dienā alūksnieši pastaigājās Palangas botāniskajā dārzā Birutes parkā, kurā bija iespēja apskatīt arī Dzintara muzeju. “Tas ir viens no skaistākajiem, bagātākajiem un koptākajiem parkiem Lietuvā, kas izceļas ar dabas skatu daudzveidību, rūpīgi izveidotām takām, iekārtotām puķu dobēm, dīķiem un mazās arhitektūras elementiem. Ievēroju, ka kopš pagājušā mana šīs vietas apmeklējuma Dzintara muzejā nomainītas daudzas ekspozīcijas,” stāsta J. T. Poļaka.

Tālāk ekskursanti devās uz Kretingas ziemas dārzu – kādreizējo grāfu Tiškeviču dzimtas muižu un Kretingas muzeju, kas slavens ar savu iespaidīgo ziemas dārzu. J. T. Poļaka pastāstīja, ka tajā aug vairāk nekā 5000 augu sugu, tostarp banānkoku un kaktusu kolekcijas. Muzeja zāles bagātas ar gleznām un skulptūrām, bet muižas parks piedāvā atsevišķu atrakciju Astronomisko kalendāru.

Pēc redzētā Kretingā alūksnieši devās pusdienās uz lietuviešu atpūtas kompleksu “Jozus”, kur ir arī “Joza” alus darītava. Dienas noslēgumā ekskursanti iegriezās arī unikālajā daudzveidīgu dižakmeņu brīvdabas muzejā/parkā Mosedē.

Lai arī noguruši, mērojot garo atpakaļceļu no Lietuvas uz Alūksni, ekskursanti un LAAB Alūksnes nodaļas vadītāja J. T. Poļaka par iespēju redzēt skaisto kaimiņzemi bija gandarīti un ir pateicīgi Alūksnes novada pašvaldībai, ceļojumu aģentūrai “Apkārt pasaulei” un personīgi Inesei Gravai, kā arī autobusa šoferītim Aleksandram Piculam.