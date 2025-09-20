Abonē! E-avīze
Sestdiena, 20. septembris
Guntra, Ginters, Marianna
weather-icon
+17° C, vējš 1.79 m/s, R-DR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Izaudzē un dalās ar citiem

08:00 20.09.2025

Aivita Lizdika

117

Biedrība “Ilzenes attīstībai” ne pirmo gadu iesaistās Borisa un Ināras Teterevu dārzkopības projektos, kas palīdz sarūpēt to, ko likt saimes galdā.

Šogad ar projektā “Izaudzē pats savam saimes galdam Alūksnes novada Ilzenes pagastā” gūto atbalstu bija iespēja iegādāties sēklas un stādus, ko biedrība dāvināja ilzeniešiem. Šādā veidā daudzas pagasta mājsaimniecības nodrošināja sava mazdārziņa iekopšanu gan ar sēklām, stādiem, augļu kokiem un dārza inventāru, gan ieguva jaunas zināšanas mazdārziņa un ziemas krājumu sagatavošanai. Turklāt ilzenieši ar izaudzēto dalījās, dāvinot ražu sociālās aprūpes centra “Alūksne” iemītniekiem.

Gan sēklas, gan idejas

Saņēmusi fonda atbalstu, biedrība iegādājās un cilvēkiem izsniedza visu nepieciešamo dārza darbiem. Projektā tika iesaistītas Ilzenes pagasta mājsaimniecības, lai nodrošinātu sava mazdārziņa iekopšanu, dalītos ar izaudzēto produkciju un iegūtu jaunas zināšanas ziemas krājumu sagatavošanai. Saņemot sēklas, stādus un dārza piederumus, projekta dalībnieki audzēja pārtiku pašpatēriņam.

Biedrības “Ilzenes attīstībai” vadītāja Elīna Pētersone stāsta, ka projekts katram tajā iesaistītajam dalībniekam un visiem kopā sniedza ne tikai iespēju papildināt savu piemājas dārziņu, bet arī vairot savas zināšanas vai atsvaidzināt tās ar ļoti noderīgām prasmēm, metodēm un idejām. “Ir ļoti patīkami redzēt ikvienu, kurš par spīti ikdienas aizņemtībai spēja piedalīties arī pasākumos, kurus projekta ietvaros rīkojām un kas bija vērsti uz izaugsmi, jo nodarbībās runājām ne tikai par sēklām, stādiem, augļu kokiem, ogulājiem un dārza inventāru, tās bija sarunas par draudzīgas, saliedētas, izglītotas un pārtikušas kopienas veidošanu un attīstību,” saka E. Pētersone.

Ražā – dārzeņi un ogas

Ilzeniešiem no projektā saņemtajām sēklām un stādiem bija iespēja izaudzēt tomātus, gurķus, burkānus, kabačus, ķirbjus, kāpostus un dažādus zaļumus. Biedrība iegādājās un ilzeniešiem dāvināja ābeļu, bumbieru, plūmju, ķiršu, pīlādžu stādus, dažādus ogu krūmus, kā arī agroplēvi.

“Mazaizsargātās ģimenes, kas piedalījās, ir ieguvušas papildu zināšanas, prasmes un iedvesmu ogulāju un augļu koku, mazdārziņa kopšanā un uzturēšanā, kā arī uzzinājuši par arbūzu audzēšanu, ražas pārstrādi un uzglabāšanu. Visi iesaistītie dalībnieki ar šī projekta starpniecību apmācībās lietderīgi pavadīja savu brīvo laiku, novērtēja to, ka katrs pats var iekopt savu dārziņu, sakopt augļudārzu, kā arī apmainīties zināšanām un dalīties pieredzē,” saka E. Pētersone.

Piedalījās degustācijā

Viens no pasākumiem, ko Ilzenē rīkoja minētā projekta ietvaros, bija izaudzētās ražas degustācija vai, kā to nereti dēvē, “Burciņu balle”. Galdā tika likti dārzeņu konservi, ogu ievārījumi, sulas, ko ikviens varēja pagaršot un saņemt arī tīkamāko produktu pagatavošanas receptes. Ilzenieši bija ļoti aktīvi savas izaudzētās produkcijas popularizēšanā, un, lai projektu realizētu pilnībā, biedrība “Ilzenes attīstībai” daļu jaunās ražas, no kuras pagatavoti arī konservi, ievārījumi un sulas, šonedēļ dāvināja sociālās aprūpes centra “Alūksne” iemītniekiem. “Jauno ražu dāvinām visiem pansionāta iemītniekiem, bet īpaši mūsējiem, ilzeniešiem Bernhardam Vanagam un Inārai Kalniņai, kuri savā laikā bija ļoti lieli Ilzenes pagasta aktīvisti, bet tagad šeit dzīvo,” atvedot sagādātos produktus, teica biedrības pārstāve Anita Pētersone un uzsvēra, ka projekta mērķis sasniegts par visiem simts procentiem.

Ne tikai biedrības pārstāvji, bet visi ilzenieši gatavojas arī Ražas svētkiem, kas gaidāmi 25. oktobrī un pagastā tradicionāli notiek ik rudeni.

UZZIŅA

Projekta ietvaros biedrība “Ilzenes attīstībai” iegādājās un ilzeniešiem uzdāvināja: 7 ābeles, 6 bumbieres, 10 plūmjkokus, 8 ķirškokus, 6 ērkšķogu krūmus, 3 jāņogu krūmus, 11 upeņu krūmus, 2 pīlādžkociņus, 12 melleņu krūmus, 5 agroplēves iepakojumus, 47 paciņas burkānu sēklu, 47 paciņas gurķu sēklu, 47 paciņas redīsu sēklu, 47 salātu sēklu paciņas, 47 diļļu sēklu paciņas, kā arī 88 tomātu stādus, 15 paprikas stādus, 13 aso piparu stādus, 37 gurķu stādus, 33 kabaču, patisonu un ķirbju stādus, 86 zemeņu stādus, 285 kāpostaugu stādus un 43 salātu stādus.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Alūksnes novadā latviešu tradīcijas nepazūd (2)

16:23 14.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Samazinās izglītojamo skaits

08:30 16.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: Seniori svin Kultūras centra jubileju ar dziesmām un gardumiem

20:26 18.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Interesējas par ēkas tehnisko stāvokli (4)

08:00 18.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Sabiedrības balsojuma uzvarētājs – Liepnas projekts (4)

08:54 16.09.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksne kļūst par sapņu pasauli Vēstnieka jaunajā videoklipā

08:00 19.09.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Vai Alūksnes pilsētai vajadzētu pievienot Alsviķu pagasta Aizupīšu ciemu un Jaunalūksnes pagasta Kolberģa ciemu?
Rezultāti

Pasākumi

Sestdiena
20
Septembris
Sākums: 13:00

“Eiropas kultūras mantojuma dienu 2025” pasākums “Vēsture marmora atspulgā - senie sižeti un augu motīvi”
Sestdiena
20
Septembris
Sākums: 14:00

Literāri muzikāla pēcpusdiena “Uzsmaidīt austošai dienai”
Sestdiena
20
Septembris
Sākums: 16:00

Trapene - literāri muzikāla kompozīcija Ojāra Vācieša dzīves un radošuma līkločos
Sestdiena
20
Septembris
Sākums: 19:00

Beļavas tautas nama amatierteātra “Spiets” izrāde
Svētdiena
21
Septembris
Sākums: 12:00

Ilzes Zilberes autorgrāmatas "Aizturēt mirkli" prezentācija
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Sen un nesen septembrī Alūksnē – ieskats avīžu lappusēs | Alūksnes novada bibliotēka komentē:

Foto: Valsts prezidents viesojas Alūksnes novadā (papildināts)

[…] Prezidens Edgars Rinkēvičš Alūksnes Bānīša stacijā 2024. gada 12. septembrī. Foto: aluksniesiem.lv […]

11:41 19.09.2025

Annija komentē:

Interesējas par ēkas tehnisko stāvokli

Viņš dzīvo pie draudzenes. Kāpēc pati draudzene un citi iedzīvotāji neiesaistās?

10:53 19.09.2025

... komentē:

Interesējas par ēkas tehnisko stāvokli

Kad maina logus ir jāvelk lentas un vai sēta ka nedrīkst staigāt zem remonta darbiem, zinti

03:34 19.09.2025

... komentē:

Interesējas par ēkas tehnisko stāvokli

Kad maina logus ir jāvelk lentas un vai sēta ka nedrīkst staigāt zem remonta darbiem, zinti

03:34 19.09.2025

zintis komentē:

Interesējas par ēkas tehnisko stāvokli

Tas valdes loceklis vispar doma ko runa. sanak ta ka ja krit apmetums tas nav katastrofa.Nukamer kadu nenositis vis bus ok

10:26 18.09.2025