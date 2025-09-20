Izaudzē un dalās ar citiem

Biedrība “Ilzenes attīstībai” ne pirmo gadu iesaistās Borisa un Ināras Teterevu dārzkopības projektos, kas palīdz sarūpēt to, ko likt saimes galdā.
Šogad ar projektā “Izaudzē pats savam saimes galdam Alūksnes novada Ilzenes pagastā” gūto atbalstu bija iespēja iegādāties sēklas un stādus, ko biedrība dāvināja ilzeniešiem. Šādā veidā daudzas pagasta mājsaimniecības nodrošināja sava mazdārziņa iekopšanu gan ar sēklām, stādiem, augļu kokiem un dārza inventāru, gan ieguva jaunas zināšanas mazdārziņa un ziemas krājumu sagatavošanai. Turklāt ilzenieši ar izaudzēto dalījās, dāvinot ražu sociālās aprūpes centra “Alūksne” iemītniekiem.
Gan sēklas, gan idejas
Saņēmusi fonda atbalstu, biedrība iegādājās un cilvēkiem izsniedza visu nepieciešamo dārza darbiem. Projektā tika iesaistītas Ilzenes pagasta mājsaimniecības, lai nodrošinātu sava mazdārziņa iekopšanu, dalītos ar izaudzēto produkciju un iegūtu jaunas zināšanas ziemas krājumu sagatavošanai. Saņemot sēklas, stādus un dārza piederumus, projekta dalībnieki audzēja pārtiku pašpatēriņam.
Biedrības “Ilzenes attīstībai” vadītāja Elīna Pētersone stāsta, ka projekts katram tajā iesaistītajam dalībniekam un visiem kopā sniedza ne tikai iespēju papildināt savu piemājas dārziņu, bet arī vairot savas zināšanas vai atsvaidzināt tās ar ļoti noderīgām prasmēm, metodēm un idejām. “Ir ļoti patīkami redzēt ikvienu, kurš par spīti ikdienas aizņemtībai spēja piedalīties arī pasākumos, kurus projekta ietvaros rīkojām un kas bija vērsti uz izaugsmi, jo nodarbībās runājām ne tikai par sēklām, stādiem, augļu kokiem, ogulājiem un dārza inventāru, tās bija sarunas par draudzīgas, saliedētas, izglītotas un pārtikušas kopienas veidošanu un attīstību,” saka E. Pētersone.
Ražā – dārzeņi un ogas
Ilzeniešiem no projektā saņemtajām sēklām un stādiem bija iespēja izaudzēt tomātus, gurķus, burkānus, kabačus, ķirbjus, kāpostus un dažādus zaļumus. Biedrība iegādājās un ilzeniešiem dāvināja ābeļu, bumbieru, plūmju, ķiršu, pīlādžu stādus, dažādus ogu krūmus, kā arī agroplēvi.
“Mazaizsargātās ģimenes, kas piedalījās, ir ieguvušas papildu zināšanas, prasmes un iedvesmu ogulāju un augļu koku, mazdārziņa kopšanā un uzturēšanā, kā arī uzzinājuši par arbūzu audzēšanu, ražas pārstrādi un uzglabāšanu. Visi iesaistītie dalībnieki ar šī projekta starpniecību apmācībās lietderīgi pavadīja savu brīvo laiku, novērtēja to, ka katrs pats var iekopt savu dārziņu, sakopt augļudārzu, kā arī apmainīties zināšanām un dalīties pieredzē,” saka E. Pētersone.
Piedalījās degustācijā
Viens no pasākumiem, ko Ilzenē rīkoja minētā projekta ietvaros, bija izaudzētās ražas degustācija vai, kā to nereti dēvē, “Burciņu balle”. Galdā tika likti dārzeņu konservi, ogu ievārījumi, sulas, ko ikviens varēja pagaršot un saņemt arī tīkamāko produktu pagatavošanas receptes. Ilzenieši bija ļoti aktīvi savas izaudzētās produkcijas popularizēšanā, un, lai projektu realizētu pilnībā, biedrība “Ilzenes attīstībai” daļu jaunās ražas, no kuras pagatavoti arī konservi, ievārījumi un sulas, šonedēļ dāvināja sociālās aprūpes centra “Alūksne” iemītniekiem. “Jauno ražu dāvinām visiem pansionāta iemītniekiem, bet īpaši mūsējiem, ilzeniešiem Bernhardam Vanagam un Inārai Kalniņai, kuri savā laikā bija ļoti lieli Ilzenes pagasta aktīvisti, bet tagad šeit dzīvo,” atvedot sagādātos produktus, teica biedrības pārstāve Anita Pētersone un uzsvēra, ka projekta mērķis sasniegts par visiem simts procentiem.
Ne tikai biedrības pārstāvji, bet visi ilzenieši gatavojas arī Ražas svētkiem, kas gaidāmi 25. oktobrī un pagastā tradicionāli notiek ik rudeni.
UZZIŅA
Projekta ietvaros biedrība “Ilzenes attīstībai” iegādājās un ilzeniešiem uzdāvināja: 7 ābeles, 6 bumbieres, 10 plūmjkokus, 8 ķirškokus, 6 ērkšķogu krūmus, 3 jāņogu krūmus, 11 upeņu krūmus, 2 pīlādžkociņus, 12 melleņu krūmus, 5 agroplēves iepakojumus, 47 paciņas burkānu sēklu, 47 paciņas gurķu sēklu, 47 paciņas redīsu sēklu, 47 salātu sēklu paciņas, 47 diļļu sēklu paciņas, kā arī 88 tomātu stādus, 15 paprikas stādus, 13 aso piparu stādus, 37 gurķu stādus, 33 kabaču, patisonu un ķirbju stādus, 86 zemeņu stādus, 285 kāpostaugu stādus un 43 salātu stādus.
