Ir interese par Gaujienas pili

Šomēnes Smiltenes novada pašvaldība izsludinājusi izsoli, piedāvājot iegādāties vienu no Latvijas vēsturiskajām pērlēm – Gaujienas Jauno pili. Šī unikālā ēka, kas ir vēlīnā klasicisma arhitektūras piemineklis ar bagātu vēsturi, piesaistījusi iespējamo pircēju interesi. Izsole norisināsies līdz 7. aprīlim, un interesenti vēl līdz 27. martam var pieteikties dalībai.

Potenciālie pircēji jau ir apmeklējuši šo vēsturisko ēku, lai iepazītos ar īpašumu, un tiek izskatītas dažādas idejas tās turpmākajai attīstībai.

Smiltenes novada pašvaldības domes marta sēdē domes priekšsēdētāja Astrīda Harju šī brīža situāciju vērtēja kā cerīgu, norādot, ka ir lielas izredzes atrast gādīgus saimniekus Gaujienā tik nozīmīgajai ēkai “Viens no potenciālajiem pircējiem, Rietumu banka, ir izteicis ideju veidot Gaujienā viesnīcu vai rehabilitācijas centru ar viesnīcas daļu. Pircējs, apskatot ēku un apkārtējo teritoriju, atzina, ka esošais zemesgabals ir par mazu, tāpēc, iespējams, nāktos nomāt gan parka daļu, kurā atrodas arī pilsdrupas, gan arī vēlētos piekļuvi Gaujai, kur sakārtotu peldvietu. Galvenā iecere ir veidot vienotu ansambli ar atvērtu vidi, kuru varētu baudīt arī vietējie iedzīvotāji. Šāds koncepts jau tiek īstenots citviet Latvijā, kur banka ir iegādājusies īpašumus un nomā pašvaldības zemi, kas pieguļ šiem īpašumiem. Bankai ir vīzija, bet ēku vēl pārbaudīs būveksperti,” sēdē stāstīja A. Harju. Runājot par izsoles nosacījumiem, iespējamais pircējs norādījis, ka fasādes sakārtošana nebūs prioritāte – to plānots veikt kā vienu no pēdējiem darbiem. “Iespējams, mēs esam izvirzījuši priekšplānā nepareizos soļus, nepareizā secībā,” atzina A. Harju.

Izsole norisināsies elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov. lv, un tās sākumcena ir 141 000 eiro, ar izsoles soli 500 eiro. Reģistrēšanās dalībai izsolē pretendentiem iespējama līdz 2025. gada 27. marta pulksten 23.59.

Jau rakstījām, ka līguma nosacījumi paredz Gaujienas Jaunās pils nogāzes stiprināšanu divu gadu laikā, fasādes atjaunošanu trīs gadu laikā, kā arī kopējo investīciju vismaz 1 miljona eiro apmērā piecu gadu laikā. Tāpat arī nosacījumi paredz, ka vēsturiskajai vietai iespēju robežās jāpaliek pieejamai sabiedrības apmeklējumam. Jaunajam pilskungam būs iespēja kļūt par nozīmīgu daļu no Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanas un vienlaikus pienākums veikt ēkas attīstīšanu.