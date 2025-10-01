Īpašā akcijā aicina pievērst pastiprinātu uzmanību krūšu veselībai

Atklājot krūšu veselības mēnesi, šodien tiek sākta jauna “Pupkultūras” kampaņa “Rozā zvērests”, kurā sabiedrībā pazīstamas personības aicina Latvijas sievietes pirmajā vietā likt krūšu veselību.
Krūts vēzis ir nāvējošākais vēža tips sievietēm – 2024.gadā no krūts vēža Latvijā nomira 359 sievietes. Dzīves laikā vienai no astoņām sievietēm tiks diagnosticēts šis audzējs, un bieži vien tas tiek atklāts jau novēlotās stadijās. Ārsti uzsver, ka krūts vēzi var izārstēt, ja to atklāj laikus. Tomēr daudzas sievietes joprojām izvairās no krūšu veselības pārbaudēm.
Pētījumi rāda, ka 15% sieviešu tic, ka vēzis viņas neskars, 49% uzskata, ka ar viņām viss ir kārtībā, jo nav sūdzību un viņas jūtas veselas, 10% atzīst, ka ir pārāk aizņemtas, 11% baidās no pārbaudes un tās rezultātiem, bet 12% aptaujāto norāda, ka viņas attur pārāk garās rindas uz pārbaudēm.
Tāpēc kustība “Pupkultūra” īsteno akciju, kurā īpašā video tiek apspēlēts Hipokrata zvērests un tiek apgāzti populārākie iemesli, kāpēc sievietes neveic krūšu skrīningu.
Kampaņas laikā sievietes tiek aicinātas radīt un dalīties ar savu “Rozā zvērestu” sociālajos medijos. Šis zvērests ir simbolisks, bet tajā pašā laikā ļoti personisks atgādinājums, ka rūpes par sevi nav greznība, bet gan nepieciešamība, akcentē kampaņas veidotāji.
Labdarības fonds “Rozā vilciens” kopš dibināšanas 2014.gadā ir sniedzis atbalstu vairāk nekā 1200 sievietēm, kuras cīnījušās ar krūts vēzi. Arī šogad fonds turpina nodrošināt mūsdienīgu palīdzību, piedāvājot individuālas psihologa konsultācijas, kā arī fizioterapijas nodarbības, kas atvieglo ārstēšanās procesu.
