Interešu izglītības iestāžu vadītāji un speciālisti tiekas Alūksnē

Trīs dienas – no 8. līdz 10. jūnijam Alūksnē norisinās Latvijas pašvaldības interešu izglītības iestāžu direktoru un speciālistu profesionālās pilnveides un pieredzes apmaiņas seminārs.

Ap 30 viesu no dažādām Latvijas vietām Alūksnē uzņem Alūksnes Bērnu un jauniešu centrs. Šodien no rīta semināra atklāšanā ciemiņi saņēma pamatīgu enerģijas lādiņu, noklausoties ABJC džambu pulciņa “Djembe Beat” (vadītājs Mārcis Kalniņš) priekšnesumu. ABJC direktore Eva Aizupe pauda prieku par iespēju šajā skaistajā laikā uzņemt kolēģus Alūksnē. Alūksnes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča, uzrunājot interešu izglītības iestāžu direktorus un speciālistus, uzsvēra, ka divi pēdējie gadi ir ienesuši pārmaiņas ikviena cilvēka dzīvē – kā pavadām brīvo laiku, strādājam, mācāmies. “Ņemot to vērā, ļoti jādomā par to, ko vēlas mūsdienu pusaudzis, jo arī viņš šajos divos gados ir mainījis savus ieradumus. Tādēļ svarīgi, lai ikviens varētu atrast, ar ko nodarboties un aizrauties. Ir diezgan daudz pusaudžu, kuri nevar atrast sevi interesējošu nodarbi,” sacīja G. Kupča.

Pašvaldības vārdā ciemiņus uzrunāja Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Sadovņikovs, vēlot iepazīt Ziemeļvidzemes pērli – Alūksni un pilsētas skaistākās vietas, lai tas radītu vēlmi šeit atkal atgriezties.

Semināra programma ir piesātināta. Par ārpusklases aktivitātēm, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iespējām Alūksnes novadā stāstīja Izglītības pārvaldes speciāliste Inga Meirāne, ar ABJC darbības virzieniem iepazīstināja E. Aizupe, par interešu izglītību un brīvā laika aktivitātēm ABJC stāstīja interešu izglītības metodiķe Ieva Rakova, par darbu ar jaunatni Alūksnes novadā – jaunatnes lietu speciāliste Una Tomiņa.

Par to, kā interešu izglītības programmas īsteno sadarbībā ar pirmsskolas izglītības iestādēm, ciemiņi uzzināja, apmeklējot PII “Sprīdītis”. Ciemiņi apmeklēja arī Alūksnes Mākslas skolu, kas ir lieliska vieta, kur bērni var attīstīt savu talantu. Savukārt Alūksnes Kultūras centru viesi iepazina kā kultūras notikumu un interešu izglītības programmu īstenošanas vietu un tikās ar teātra studijas “Snullis” pedagogiem.

Semināra programmā ir arī tēmas “Eiropas dimensija un iespējas jaunatnes darbā”, “Brīvprātīgais darbs kā resurss”, “Eiropas Parlamenta vēstnieku skola”.

Esot Alūksnē, interešu izglītības iestāžu direktoriem un speciālistiem piedāvāta arī iespēja iepazīt Alūksni – doties izbraukumā ar plostu “Kaija” pa Alūksnes ezeru, apmklēt Dienvidu torni, apskatīt Alūksnes Bānīša staciju, viesnīcu “Bahnhoff Hotel”, Alūksnes muzeju, Dabas muzeju “Vides labirints”.