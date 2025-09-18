Abonē! E-avīze
Ceturtdiena, 18. septembris
Liesma, Elita, Alita
Interesējas par ēkas tehnisko stāvokli (1)

08:00 18.09.2025

Agita Bērziņa

123

Pagājušajā nedēļā redakcijā vērsās kāds alūksnietis (viņa vārds ir redakcijas rīcībā), kurš dzīvo pie draudzenes Rūpniecības ielā 2, un pauda sašutumu par šīs divstāvu ēkas tehnisko stāvokli.

“Ar redakcijas palīdzību vēlos noskaidrot, vai mājas apsaimniekotājs, SIA “Alūksnes nami”, zina ēkas kritisko stāvokli un kad māju sāks labot. Ēkas sānos krīt laukā aptuveni simts kilogramus smagi apmetuma gabali. Viens tāds izkrita, kad dzīvoklim mainījām logus. Pagalmā spēlējas bērni, pienākot tuvāk pie mājas, uzskatu, viņiem ir apdraudēta dzīvība. Arī skurstenis brūk,” stāsta alūksnietis. Viņš saka, ka ēkai 2000. gadā mainīts jumts, bet darbs paveikts nekvalitatīvi, jo uz pārsedzēm tecējis ūdens, līdz ar ko tās un bēniņu grīdas dēļi sapuvuši. “Uz bēniņiem kāpt nedrīkst, var iekrist kādā caurumā. Esam teikuši, lai nomaina griestu dēļus un nosiltina, bet tas viss veltīgi, nekas netiek darīts,” stāsta alūksnietis.

SIA “Alūksnes nami” valdes loceklis Raivis Bisenieks saka, ka ēkas tehnisko stāvokli zina, taču tas nav tik sliktā stāvoklī, kā alūksnietis to norāda. “Jā, ēkas sienu apmetumā ir plaisas, kā tas mēdz būt teju visām koka stāvbūves ēkām, bet tā nav katastrofālā stāvoklī, lai remontdarbu prioritārajā sarakstā būtu fasādes remonts. Turklāt, ja jebkurā daudzdzīvokļu ēkā kādam dzīvoklim plānota logu nomaiņa, process jāsaskaņo ar apsaimniekotāju. Tas nepieciešams tādēļ, lai nenotiktu šādi neparedzēti gadījumi, kad izkrīt daļa apmetuma vai notiek kas cits. Citus logus šajā pašā ēkā varēja nomainīt kvalitatīvi bez apmetuma izbirzumiem, tādēļ uzskatu, ka šoreiz tā bija neprofesionāla rīcība,” saka R. Bisenieks un sola, ka SIA “Alūksnes nami” izkritušo apmetumu virs ēkas loga salabos.

Viņš norāda, ka savulaik tiešām ēkai nomainīts jumts, taču tas, ka virs minētā dzīvokļa ir sapuvuši pārsedzes dēļi, ir dzīvokļa īpašnieku kompetence, jo dzīvoklis ir privāts.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri (1)

zintis
10:26 18.09.2025
Tas valdes loceklis vispar doma ko runa. sanak ta ka ja krit apmetums tas nav katastrofa.Nukamer kadu nenositis vis bus ok

