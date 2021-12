Informēs par atbalsta saņemšanas iespējām LEADER aktivitātēs

Foto: pixabay.com

Vebinārā informēs par atbalsta saņemšanas iespējām LEADER atbalsta programmas aktivitātēs, liecina Lauku atbalsta dienesta (LAD) publiskotā informācija.

Vebinārs notiks 14.decembrī plkst.10. Tajā tiks pārrunāti jautājumi par pieejamo finansējumu, aktivitātēm, ko var īstenot ar LEADER atbalstu, kā arī pieteikšanās kartību.

Vebinārs tiek organizēts tiešsaistē, tajā var piedalīties, noskatoties to LAD mājaslapā un “YouTube” kontā. Jautājumus vebināra laikā varēs uzdot rakstiski “YouTube” tiešsaistes tērzēšanas logā. Pēc vebināra būs pieejams tā ieraksts.

Vebināram pieteikties iepriekš nav nepieciešams.

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Lauku attīstības programmas pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” (ELFLA fonds) atbalsta apmērs stratēģiju īstenošanai ir četrdesmit deviņi miljoni euro. Savukārt rīcības programmas pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” (EJZF fonds) atbalsta apmērs stratēģiju īstenošanai ir 8,82 miljoni eiro.

2014.-2020.gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai.

LAD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kas administrē Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda līdzekļus un tiešos maksājumus zemniekiem.