Inese Kaulakane saņem Tieslietu ministrijas pateicību

Starptautiskajā brīvprātīgo dienā, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere pasniedza Tieslietu ministrijas apbalvojumus “Cilvēks – cilvēkam” brīvprātīgajiem, kuri aktīvi iesaistās darbā ieslodzījumu vietās un Valsts probācijas dienestā, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības drošības un cilvēcības stiprināšanā. Šogad apbalvojums saņēma Aldis Jaunbrūns, biedrība “Nepaliec viens” un ģimene – Lolita Čigāne, Nils Students un Klāvs Students. Savukārt pateicības rakstu saņēma alūksniete Inese Kaulakane.
Apbalvojuma mērķis ir izteikt augstu atzinību brīvprātīgajiem, kuri ar savu darbu atbalsta kriminālsodu izpildes procesā iesaistītos cilvēkus, palīdzot viņiem rast motivāciju laboties, veidojot sociāli atbildīgus un līdzatbildīgus sabiedrības locekļus.
Pasniedzot apbalvojumus, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere uzsvēra: “Brīvprātīgie ir ar atvērtu sirdi cilvēcībai un patiesu pārliecību, ka ikviens ir pelnījis iespēju mainīties. Jūsu klātbūtne ieslodzījuma vietās un probācijas dienestā ir tilts starp cilvēku ar sodāmību un sabiedrību – tilts, kas balstīts cieņā, līdzcietībā un ticībā cilvēka spējai augt. Jūsu pienesums resocializācijas procesā ir neatsverams: jūs palīdzat pārvarēt atkarības, attīstīt interešu izglītību un sociālās prasmes, stiprināt ģimenes attiecības un risināt praktiskos ikdienas izaicinājumus. Jūs dodat spēku tiem, kuri to visvairāk meklē, un ar savu darbu padarāt mūsu valsti drošāku, iejūtīgāku un cilvēcīgāku. No sirds pateicos ikvienam par pašaizliedzīgo ieguldījumu.”
Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs savukārt akcentēja brīvprātīgā darba būtisko nozīmi resocializācijas procesos un uzsvēra, ka brīvprātīgo iesaiste ir neatsverams atbalsts gan ieslodzītajiem, gan dienestu darbā kopumā: “Brīvprātīgo darbs nav tikai atbalsts – tā ir cilvēcības, empātijas un ticības cilvēkam apliecināšana. Brīvprātīgo klātbūtne, sarunas un ieinteresētība dod spēku tur, kur tas ir visvairāk nepieciešams, un atgādina, ka ikvienam ir tiesības uz otru iespēju. Pateicoties brīvprātīgo iesaistei korekcijas dienestos, mūsu sabiedrība kļūst iekļaujošāka, drošāka un stiprāka. Aicinu ikvienu piedalīties brīvprātīgajā darbā, sniedzot savu ieguldījumu drošākas, cilvēcīgākas un līdzatbildīgākas sabiedrības veidošanā.” Vienlaikus M.Papsujevičs uzvēra, ka 2026. gads Latvijā pasludināts par Brīvprātīgā darba gadu, īpaši izceļot brīvprātīgo nozīmi sabiedrības saliedēšanā un sociālā atbalsta sniegšanā, kalpojot kā iedvesma plašākai līdzdalībai un solidaritātei, tostarp arī korekcijas dienestos.
Šogad nominācijā “Par personisku un pašaizliedzīgu ieguldījumu brīvprātīgajā darbā kriminālsodu izpildes jomā” apbalvojumu saņēma Aldis Jaunbrūns, kurš apbalvots par pašaizliedzīgu un ilgstošu brīvprātīgo darbu Liepājas cietumā, vadot Anonīmo alkoholiķu sapulces un sniedzot individuālu atbalstu ieslodzītajiem. Šis darbs prasa ne tikai profesionālas zināšanas un pieredzi, bet arī dziļu cilvēcību un pacietību. A.Jaunbrūns spēj iedvesmot ikvienu, kuram ir patiesa vēlme dzīvot bez alkohola ietekmes. Turklāt viņa ieguldījums palīdz mazināt sabiedrības aizspriedumus pret atkarībām un bijušajiem ieslodzītajiem, stiprinot ticību cilvēka spējai mainīties un atveseļoties.
Nominācijā “Par ieguldījumu sabiedrības iesaistīšanā un resocializācijas procesa veicināšanā un popularizēšanā kriminālsodu izpildes jomā” tika apbalvota gan biedrība “Nepaliec viens”, gan ģimene – Lolita Čigāne, Nils Students un Klāvs Students.
Biedrība “Nepaliec Viens” tiek apbalvota par ilggadēju un nozīmīgu brīvprātīgo ieguldījumu Valsts probācijas dienesta sadarbībā kriminālsodu – sabiedriskā darba izpildes jomā. Organizācija ne tikai nodrošina sabiedriskā darba veikšanu, bet arī veicina sociālo saišu atjaunošanu, pašizziņu un līdzjūtības attīstību, kas palīdz novērst atkārtotus pārkāpumus un stiprina indivīda saikni ar sabiedrību. Biedrība popularizē taisnīguma atjaunošanas principus, sniedz cilvēkiem ticību pārmaiņām un demonstrē iekļaujošu, cilvēcīgu un atbalstošu pieeju, veicinot resocializāciju, sabiedrības integrāciju un drošību kopumā.
Ģimene – Lolita Čigāne, dzīvesbiedrs Nils Students un dēls Kalvis Students – brīvprātīgi kopš 2019.gada iesaistās Iļģuciema cietuma kristīgajā resocializācijas programmā “Mirjama”, kur māca angļu valodu ieslodzītajām sievietēm, kā arī nodrošina strukturētu mācību procesu un atbalstu dalībniecēm. Ģimene veido saskanīgu, atbalstošu un iedvesmojošu komandu, kura ar cieņpilnu, sirsnīgu un pacietīgu attieksmi palīdz ieslodzītajām sievietēm atgūt pašapziņu, ticību saviem spēkiem un cerību uz nākotni, sniedzot būtisku ieguldījumu sieviešu resocializācijā un personības izaugsmē.
Papildus apbalvojumu nominācijām tika pasniegti arī Tieslietu ministrijas pateicības raksti Inesei Kaulakanei un Liegai Piešiņai par nozīmīgu ieguldījumu brīvprātīgajā darbā. I. Kaulakane kopš 2018. gada ir brīvprātīgā izlīguma starpniece Valsts probācijas dienestā Alūksnes novadā, kur vadījusi desmitiem izlīguma procesu un organizējusi lielāko daļu reģionā saņemto izlīguma pieprasījumu, profesionāli atbalstot konfliktā iesaistītās puses un veicinot taisnīguma atjaunošanu, vienlaikus izceļoties ar izteiktu taisnīguma izjūtu, cilvēkmīlestību un spēju radīt mierpilnu, atbalstošu un dziedinošu sarunu telpu, kur cilvēki jūtas uzklausīti, saprasti un pieņemti.
Savukārt Liega Piešiņa ir kultūras žurnāliste un Latvijas Radio raidījuma “Grāmatu stāsti” veidotāja, kura jau desmit gadus kā brīvprātīgā Iļģuciema cietumā vada Literatūras studiju programmā “Mirjama”, iepazīstinot notiesātās sievietes ar latviešu un ārvalstu literatūru, attīstot kritisko domāšanu, veidojot cietumā jaunākās literatūras bibliotēku un sniedzot dalībniecēm arī personisku atbalstu pēc soda izciešanas.
Pasākumā vienlaikus pasniegts arī Valsts probācijas dienesta Pateicības raksts Aļonai Petkevičai par personisku un pašaizliedzīgu ieguldījumu brīvprātīgā darbā kriminālās justīcijas jomā.
Valsts probācijas dienesta vadītāja vietniece Ilona Linde norādīja: “Brīvprātīgie ir tie, kuri palīdz cilvēkam noticēt sev un iespējai izdarīt labākas izvēles. Viņu atbalsts ir nenovērtējams — tas iedvesmo, iedrošina un ļauj klientiem saskatīt nākotni, kurā ir cieņa, drošība un piederība sabiedrībai. Esam pateicīgi par drosmi, līdzcietību un pacietību, ko viņi iegulda katrā sarunā, katrā satikšanās reizē. Tieši brīvprātīgie ir tie, kuri palīdz veidot sabiedrību, kur katram tiek dota un arī izmantota otrā iespēja.”
Savukārt Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks Dmitrijs Kaļins, godinot brīvprātīgos atzīmē: “Brīvprātīgo skaita un viņu ieguldīto stundu pieaugums liecina, ka sabiedrībā mazinās aizspriedumi un stereotipi par cilvēkiem, kuru dzīves ceļš novedis pie likumpārkāpuma un ieslodzījuma. Brīvprātīgie palīdz kliedēt sociālo atstumtību, stiprina cilvēcību un iedvesmo ieslodzītos pozitīvām pārmaiņām, samazinot risku atkārtoti izdarīt likumpārkāpumu. Aicinu ikvienu iesaistīties brīvprātīgajā darbā un sniegt cilvēkam iespēju sākt no jauna – kopā veidosim drošāku, iejūtīgāku un atvērtāku Latviju.”
Apbalvošanas ceremonija notika Ieslodzījuma vietu pārvaldes organizētās konferences “Brīvprātīgi par drošāku sabiedrību – atbalsti un dari” ietvaros, kuras laikā tika diskutēts par brīvprātīgā darba norisi ieslodzījuma vietās un Valsts probācijas dienestā, kā arī par aktualitātēm brīvprātīgā darba attīstībā.
Tieslietu ministrijas apbalvojumu “Cilvēks – cilvēkam” pirmo reizi pasniedza 2019. gadā. Kopš tā laika godināti vairāk nekā 20 brīvprātīgie, kuri ieslodzītajiem palīdz atrast ceļu uz pārmaiņām un pilnvērtīgu dzīvi sabiedrībā. Brīvprātīgie korekcijas dienestos veicina saturīgu brīvā laika pavadīšanu – organizē šaha nodarbības, valodu apguvi, grāmatu lasīšanu, sporta aktivitātes un citas nodarbes, kas veicina personīgo izaugsmi.
Komentāri