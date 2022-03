Ilzenieši rada vides objektu Ukrainas atbalstam

Arī Alūksnes novada iedzīvotāji aktīvi, kā vien var, atbalsta ukraiņus viņu cīņā. Šovakar Alūksnē pie domes ēkās notiks atbalsta pasākums ukraiņu tautai. Taču notiek arī daudz impulsīvu aktivitāšu, kas parāda solidaritāti.

Trešdien redakcija saņēma ziņu no Ilzenes pagasta pārvaldes vadītājas Rudītes Pehlakas par to, ka ilzenieši pagasta centrā kopīgi izveidojuši vides objektu Ukrainas karoga krāsās. “Ar šo mazo, bet sirsnīgo vides objektu paužam savu atbalstu un sirdī esam kopa ar Ukrainu!” saka R. Pehlaka.

Arī Ilzene, konkrēti – Ilzenes pamatskola, ir viena no tām vietām, kur plānots izmitināt Ukrainas cilvēkus, kas devušies bēgļu gaitās. Par to vairāk – pietdienas laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas.”

Foto: Rudīte Pehlaka