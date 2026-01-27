Ilzenē būs zemledus makšķerēšanas sacensības

Zemledus makšķerēšanas sacensības Lielsloku ezerā, Ilzenē ir kļuvušas par ilggadēju tradīciju, kas pulcē entuziastus gan ziemā, gan vasarā. Pasākumu organizē Alūksnes Sporta centrs sadarbībā ar biedrību “Ilzenes attīstībai” un vietējiem makšķerēšanas sporta entuziastiem, tostarp Arni Valgumu, kurš rūpējas par pasākuma tehnisko pusi. Sacensību galvenais mērķis ir popularizēt makšķerēšanu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu, noteikt labākos zemledus makšķerniekus, kā arī veicināt Ilzenes pagasta atpazīstamību Alūksnes novadā un visā Latvijā.
Bez iepriekšējas pieteikšanās
Sacensības plānotas 31. janvārī. Dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija notiks Lielsloku ezera peldvietā no pulksten 8.30 līdz 8.50, bet sākums paredzēts pulksten 9.00. Kopumā makšķerēšanai atvēlētas četras stundas. Organizatori vērš uzmanību, ka, mainoties ledus apstākļiem, sacensību laiks var tikt mainīts vai pasākums atcelts, par ko informācija tiks sniegta ne vēlāk kā divas dienas iepriekš.
“Sacensībās aicināti piedalīties visu vecumu un dzimumu pārstāvji, startējot vienā kopējā grupā individuālajā konkurencē. Pieredze rāda, ka parasti tajās piedalās ap 20 dalībnieku – gan vietējie iedzīvotāji, gan viesi no kaimiņu pagastiem, arī Alūksnes, Madonas un Cesvaines. Lai gan dāmu konkurence mēdz būt mazāka, visi tiks vērtēti kopā, jo makšķerēšana ir sporta veids, kurā noteicošās ir prasmes un veiksme, nevis fiziskā sagatavotība,” stāsta biedrības “Ilzenes attīstībai” pārstāve un viena no sacensību organizatorēm Inese Žīgure.
Jāievēro noteikumi
Sacensību norisē stingri jāievēro Latvijas Republikas ūdenstilpēs spēkā esošie Makšķerēšanas noteikumi un atļautie zivju izmēri. Katrs dalībnieks drīkst izmantot vienu makšķerīti ar vienu āķi. Lai nodrošinātu godīgu konkurenci, dalībniekiem aizliegts mainīties ar ēsmām vai piederumiem, kā arī jāsaglabā vismaz piecu metru distance citam no cita. Noķertās zivis nedrīkst mest sniegā vai uz ledus – tās jāglabā maisiņā vai kastē un pēc finiša jānodod tiesnesim. Par noteikumu neievērošanu vai rezultātu viltošanu var tikt piešķirti soda punkti vai piemērota diskvalifikācija.
Uzvarētājus noteiks pēc kopējā noķerto zivju svara. Ja vairākiem dalībniekiem tas būs vienāds, augstāku vietu iegūs tas, kuram izdevies noķert lielāko zivi.
Saņems diplomus un balvas
“Godalgoto vietu ieguvēji saņems diplomus un piemiņas balvas, ko sarūpējuši vietējie sponsori un organizatori. Starp viņiem ir zemnieku saimniecība “Sapnīši” un Ritvars Vērsis, “Pirtsbaudas” un Laine Melece, SIA “Mežvide” un Lauris Markss, “KRK Vidzeme” un Alūksnes Sporta centrs. Tradicionāli tiek pasniegtas arī īpašas balvas par lielāko vai mazāko zivi un jaunākajam dalībniekam,” stāsta I. Žīgure.
Reģistrējoties dalībnieki ar parakstu apliecina, ka paši uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli un drošību uz ledus, kā arī piekrīt pasākuma laikā tikt fotografēti un filmēti publicitātes vajadzībām. “Neskatoties uz to, ka šogad ir daudz sniega, pārvietošanās kājām pa ezeru šobrīd tiek uzskatīta par drošu. Ne asakas visiem dalībniekiem!” saka I. Žīgure un aicina būt atsaucīgiem.
