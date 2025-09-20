Abonē! E-avīze
Ikviens var glābt dzīvību

11:54 20.09.2025

Agita Bērziņa

33

Civilās aizsardzības nedēļas laikā Alūksnes lauku partnerība aicināja iedzīvotājus piedalīties teorētiski praktiskajā nodarbībā “Pirmā palīdzība – ko der zināt katram”. To vadīja biedrības “Paši” pārstāve Ginta Priedīte. Tiešraidē bija iespēja sekot līdzi teorētiskajai daļai, bet praktiskajās mācībās varēja iesaistīties tikai klātienes dalībnieki.

G. Priedīte uzsver – ikviens spēj izglābt dzīvību, ja zina, kā rīkoties. “Lielākā daļa cilvēku pirmās palīdzības prasmes apguvuši autoskolā, un tas bijis sen. Dzīves situācijā, kad palīdzība nepieciešama tūlīt, cilvēks var apjukt. Tādēļ ir ļoti svarīgi šīs zināšanas regulāri atjaunot un pašiem praktiski darboties,” viņa norāda.

Civilās aizsardzības nedēļa atgādina – nelaime var atnākt negaidīti, bet no mūsu gatavības ir atkarīgs, cik veiksmīgi spējam pārvarēt krīzes brīžus. Alūksnes lauku partnerības valdes priekšsēdētāja Santa Harjo-Ozoliņa šonedēļ piedalījās Civilās aizsardzības pasākumā Rīgā, kur uzsvēra nevalstisko organizāciju nozīmi krīzes situācijās. “Pirmās palīdzības nodarbība ir pirmais solis no runām pie darbiem. Mūsu mērķis ir rosināt interesi Alūksnes novada iedzīvotājiem, mudinot kopienas šādas aktivitātes iekļaut arī citos pasākumos, sadarbojoties ar biedrības “Paši” speciālistiem vai citiem zinošiem ekspertiem,” saka S. Harjo-Ozoliņa.

Par to, cik gatavi esam krīzēm un kādu lomu var spēlēt NVO, lasiet piektdienas laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas”.

