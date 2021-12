Ikgadējās bezmaksas auto pārbaudes -decembra sākumā

Foto: Publicitātes

No 1. decembra līdz 11. decembrim no plkst. 12.00 līdz 19.00 divās Vidzemes pilsētās notiks bezmaksas automobiļu pārbaudes, kurās vadītājiem būs iespēja noskaidrot, vai auto pilnvērtīgi sagatavots ziemas ceļiem. Pērn līdzīgā akcijā tika pārbaudīti aptuveni 700 automobiļi, vairāk nekā pusei atklājot dažāda līmeņa nepilnības, par ko daudzi vadītāji pat nenojauta, ziņo pārstāve Ieva Stūre.

“Tuvojoties ziemai, automašīnas uzturēšanā pastiprināta uzmanība jāpievērš atbilstošu ziemas riepu nomaiņai, degvielai un tās daudzumam bākā, logu slotiņām un šķidrumam un bremžu stāvoklim. Atskatoties uz iepriekšējā gada rezultātiem, kad vidēji dienā pārbaudījām ap 70 auto, secinām, ka šādas pārbaudes ir ļoti vajadzīgas un autovadītāju vidū augsti novērtētas”, saka Drošas Braukšanas Skolas direktors Jānis Vanks.

Pārbaužu laikā:

Tiks noteikta ziemas riepu atbilstība likumam un drošas braukšanas pamatprincipiem – tās ir darba kārtībā, ja nav vecākas par pieciem gadiem, kā arī riepu protektors seklākajā vietā nav mazāks par 4 līdz 5 milimetriem;

Apsekoti automašīnas lukturi , lai noskaidrotu, vai tie ir atbilstoši noregulēti un neapžilbina pretim braucošos;

, lai noskaidrotu, vai tie ir atbilstoši noregulēti un neapžilbina pretim braucošos; Pārbaudīta logu slotiņu kvalitāte , lai nepieciešamas gadījumā tās varētu nomainīt;

, lai nepieciešamas gadījumā tās varētu nomainīt; Tiks sniegtas konsultācijas par drošu braukšanu ziemas sezonā un veicamajiem priekšdarbiem, lai auto būtu gatavs ziemai.

Pēc pārbaudes autovadītāji saņems speciālistu slēdzienu, kas palīdzēs atbilstoši sagatavoties ziemas braukšanas sezonai.

“Autovadītājiem ir jāizturas ar lielu atbildību pret ceļa satiksmes drošības jautājumiem un laikus jāsagatavo sevi un auto, lai novērstu negadījumu riskus. Drošība uz ceļa ir ilgtermiņa rūpes gan par savu auto, gan citiem ceļa satiksmes dalībniekiem, un tajā nozīmīga loma ir arī kvalitatīvai un laikapstākļiem atbilstošai degvielai. Uzpildot savā auto labāko, ikviens var būt drošs, ka auto kalpos ilgāk, būs ekonomiskāks un videi draudzīgāks,” uzsver Circle K Latvia degvielas kategorijas vadītājs Gatis Titovs.

Rūpējoties par satiksmes drošību, bezmaksas Servisa dienu piedāvā Drošas Braukšanas Skola (DBS Autoskola) sadarbībā ar Circle K degvielas uzpildes stacijām. Katrs akcijas dalībnieks, kas veiks auto pārbaudi, saņems arī bezmaksas karsto dzērienu.

Automašīnu bezmaksas pārbaudes Vidzemē notiks:

RĪGĀ 1. decembrī – Anniņmuižas bulvārī 25a, Rīgā, LV-1067;

11. decembrī – Jāņavārtu ielā 21, Rīgā, LV-1073.

VALMIERĀ 7. decembrī – Ausekļa ielā 26, Valmierā, LV 4201.

Par Drošas Braukšanas Skolu

DBS Autoskola ir pirmā skola Latvijā, kura ne vien apmāca kursantus B, BE un A kategorijas iegūšanai, bet arī profesionāli māca autovadītājiem drošas braukšanas pamatprincipus. DBS kursanti mācās neiekļūt satiksmes negadījumos, pasargāt sevi un citus no traumām, izvairīties no materiālajiem zaudējumiem un justies drošāk uz ceļa. Papildus drošības aspektiem tiek apgūta braukšanas kultūra, kā arī degvielas un auto apkopes ekonomija. Autovadītāji iegūst zināšanas un iemaņas, kuras pagaidām nav iespējams tik vispusīgi apgūt citās Latvijas autoskolās.