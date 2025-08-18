Ikgadējā reģionālā konference

Alūksnes vidusskola, sadarbībā ar Latvijas Universitāti un ģeogrāfu biedrību, organizē reģionālo konferenci. Kā atzīst Ilze Līviņa, šī ir izšķirīga iespēja novada ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājiem padziļināt zināšanas, iegūt motivētu startu jaunajam mācību gadam.
Latvijas Ģeogrāfijas biedrības konferencē runā par Alūksnes augstienes ģeoloģisko uzbūvi un reljefu, paleoainavas un veģetācijas izmaiņām Alūksnes augstienē pēcledus laikmetā, Alūksnes ezera apsaimniekošanu: izaicinājumiem un risinājumiem, kā arī par daudz citām saistošām tēmām.
