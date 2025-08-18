Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Abonēt

Reklāma

Ikgadējā reģionālā konference

Alūksniešiem.lv redakcija - 18.08.2025 - 15:54
161
0
Foto: no Alūksnes vidusskolas arhīva

Alūksnes vidusskola, sadarbībā ar Latvijas Universitāti un ģeogrāfu biedrību, organizē reģionālo konferenci. Kā atzīst Ilze Līviņa, šī ir izšķirīga iespēja novada ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājiem padziļināt zināšanas, iegūt motivētu startu jaunajam mācību gadam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Latvijas Ģeogrāfijas biedrības konferencē runā par Alūksnes augstienes ģeoloģisko uzbūvi un reljefu, paleoainavas un veģetācijas izmaiņām Alūksnes augstienē pēcledus laikmetā, Alūksnes ezera apsaimniekošanu: izaicinājumiem un risinājumiem, kā arī par daudz citām saistošām tēmām.

+ 1
2 Likes

Alūksniešiem.lv redakcija

Līdzīgi raksti

Alūksnes ezers – viens no labāk apsaimniekotajiem Latvijā

Aicina atbalstīt Ukrainas aizstāvjus

Konceptuāli atbalsta priekšlikumu nākotnē paplašināt Alūksnes pilsētas teritoriju

Atklāj pārbūvēto autoceļa Alūksne – Ape posmu

Aicina mainīties ar skolas lietām

Testē Alūksnes ezera pieejamību

Reklāma

Atbildēt

Paldies, Jūsu ziedojums EUR ir pieņemts!

Jūsu atbalsts veicinās kvalitatīvas žurnālistikas attīstību Latvijas reģionos.

Ar cieņu,
Alūksniešiem.lv komanda.