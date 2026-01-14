Abonē! E-avīze
Trešdiena, 14. janvāris
Roberts, Roberta, Raitis, Raits
Igaunijas robežsardze aicina ievērot drošību, pārvietojoties pa pierobežas ūdenstilpju ledu

13:42 14.01.2026

Aluksniesiem.lv redakcija

187

Saistībā ar incidentu pagājušajā nedēļas nogalē Igaunijas pierobežas ūdenstilpēs, Igaunijas robežsardze aicina makšķerniekus un citus cilvēkus būt īpaši uzmanīgiem, pārvietojoties pa ledu un robežu tuvumā.

11. janvārī plkst. 7:20 Dienvidu prefektūras Mustvē robežsardzes iecirkņa robežsargs konstatēja piecu personu šķērsošanu no Igaunijas uz Krieviju pa Mehikoormas traversu Lemmijerves ezerā. Krievijas robežsargi aizturēja makšķerniekus un ar gaisa kuģi nogādāja viņus Krievijas robežsardzes iecirknī. Vairāk nekā 24 stundas vēlāk, Krievijas puses pārstāvji informēja, ka aizturētie ir Latvijas Republikas pilsoņi, un pieciem Latvijas makšķerniekiem tika atļauts atgriezties Igaunijā.

Drošības ieteikumi pierobežas ūdenstilpēs:

  • Pirms došanās uz ledus pārbaudiet ledus biezumu un laika apstākļus.
  • Precizējiet valsts robežu un atļauto atrašanās zonu.
  • Ņemiet līdzi personu apliecinošus dokumentus, makšķerēšanas piederumus un navigācijas ierīci. Pārliecinieties, ka protat navigācijas ierīci lietot, un esiet gatavi GPS signāla traucējumiem.
  • Mobilajā tālrunī saglabājiet robežsardzes iecirkņa kontaktinformāciju, lai nepieciešamības gadījumā varētu lūgt palīdzību.

Pa šo pārrobežu ūdenstilpju ledu atļauts pārvietoties kājām:

  • Peipusa ezers (Pelvas, Tartu un Jegevas apriņķos, posmā no Mērapalu līdz Rādnas ciemam; Ida-Viru apriņķī pārvietošanās aizliegta)
  • Lemmijerves ezers
  • Pleskavas ezers
  • Narvas ūdenskrātuve (no 13. janvāra)

Pārvietošanās aizliegta šajās ūdenstilpēs (kājām un ar bezceļu transportlīdzekļiem):

  • Pattinas ezers
  • Vaniku ezers
  • Pabras ezers
  • Krīvas ezers
  • Narvas upe

Informācija par ledus apstākļiem:

Mustvē robežsardzes iecirkņa priekšnieks Jalmars Ernits:
“Lai novērstu pārkāpumus un iespējamas briesmas, pārvietojoties pa ledus ūdenstilpēm, ir svarīgi sagatavoties, pārbaudīt ledus biezumu, precizēt atrašanās vietu un ņemt līdzi nepieciešamos navigācijas un sakaru līdzekļus.”

