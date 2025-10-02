Abonē! E-avīze
Ievēlēta Alūksnes novada iedzīvotāju padome

16:22 02.10.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

224

Ir noslēgušās Alūksnes novada iedzīvotāju padomes vēlēšanas, kas notika no 22. līdz 28. septembrim, un ievēlēti padomes locekļi – pa vienam no katras novada teritoriālās vienības.

Iedzīvotāju padomes vēlēšanu procesā bija iespējams balsot gan klātienē Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, bibliotēkās, gan elektroniski. Summējot kandidātu iegūtos punktus klātienes un elektroniskajā balsošanā, Alūksnes novada iedzīvotāju padomē ievēlēti šādi kandidāti (pa vienam no katras teritoriālās vienības):

Alūksne – Haralds Dambis (49 punkti)

Alsviķu pagasts – Dainis Dimdiņš (59 punkti)

Annas pagasts – Iluta Jantone (59 punkti)

Ilzenes pagasts – Baiba Johansone (64 punkti)

Jaunalūksnes pagasts – Jānis Strapcāns (56 punkti)

Jaunannas pagasts – Kaspars Gusts (162 punkti)

Jaunlaicenes pagasts – Laima Dzirne (55 punkti)

Kalncempju pagasts – Anta Spilva (29 punkti)

Liepnas pagasts – Gunita Kaņepe (81 punkts)

Malienas pagasts – Janita Šķendere (20 punkti)

Mālupes pagasts – Kristīne Savko (66 punkti)

Mārkalnes pagasts – Gunita Berkule (33 punkti)

Pededzes pagasts – Jekaterina Grabovņicka (70 punkti)

Veclaicenes pagasts – Lolita Šadurska (15 punkti)

Zeltiņu pagasts – Silva Zariņa (34 punkti)

Ziemera pagasts – Dainis Skaistkalns (22 punkti).

Pārējo kandidātu iegūto punktu skaits: Inese Leite (Alūksne; 12 punkti), Dzintars Strodāns (Alūksne; 46 punkti), Liāna Sīle (Alūksne; 38 punkti), Jolanta Umure (Annas pagasts; 35 punkti), Paula Pūpola (Jaunalūksnes pagasts; 34 punkti), Daiga Dambe-Kļaviņa (Jaunalūksnes pagasts; 54 punkti), Aigars Ribušs (Jaunannas pagasts; 69 punkti), Ilgvars Briedis (Jaunannas pagasts; 65 punkti), Santa Grigule (Jaunlaicenes pagasts; 44 punkti), Darja Markova (Pededzes pagasts; 29 punkti).

Pašvaldība atvainojas par kļūdu, kas ieviesusies pašvaldības informatīvā izdevuma “Alūksnes Novada Vēstis” 02.10.2025. numurā publicētajā informācijā par iedzīvotāju padomes vēlēšanu rezultātiem Jaunlaicenes pagastā. Atbilstoši Jaunlaicenes pagasta Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra apkopotajiem rezultātiem, ar balsošanā saņemtiem 55 punktiem no Jaunlaicenes pagasta iedzīvotāju padomē ievēlēta Laima Dzirne. Otra kandidāte Santa Grigule saņēmusi 44 punktus.

Balsot par iedzīvotāju padomes kandidātiem varēja fiziskas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Alūksnes novadā, balsojot tajā novada teritorijā, kur persona deklarēta, par attiecīgās teritoriālās vienības kandidātiem. Balsotājam bija jābūt sasniegušam 16 gadu vecumu, Latvijas Republikas pilsonim vai citas Eiropas Savienības valsts pilsonim, kas reģistrēts Fizisko personu reģistrā. Atbilstoši šiem nosacījumiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pašvaldībai sagatavoja vēlēttiesīgo personu sarakstu.

Pašvaldība pateicas visiem iedzīvotāju padomes kandidātiem un vēlēšanu dalībniekiem par iesaistīšanos!

Atbilstoši Alūksnes novada iedzīvotāju padomes nolikumam, iedzīvotāju padomes pirmo sēdi sasauks pašvaldības izpilddirektors. Pirmajā sēdē padomes locekļiem no sava vidus būs jāievēl padomes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un sekretārs, kuri turpmāk vadīs un organizēs padomes darbību. Padomes darbības termiņš ir pieci gadi, skaitot no vēlēšanu rezultātu apstiprināšanas.

