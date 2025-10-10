Abonē! E-avīze
Piektdiena, 10. oktobris
Arvīds, Arvis, Druvis
Iestāda 55 kokus

10:39 10.10.2025

Sandra Apine

74

Alūksnes Muižas parks un Tempļakalna parks papildināts ar 55 jauniem kokiem – tos projektā “Meža dienas 2025 Latvijas pašvaldībās – saimniekojot gudri, dzīvosim zaļi!” notikušajā talkā iestādīja Alūksnes novada iedzīvotāji un pašvaldības darbinieki, veicinot videi draudzīgu saimniekošanu un palīdzot atjaunot parku ainavu, vēsta Alūksnes novada pašvaldība.

Piedaloties pašvaldības Attīstības nodaļas, Alūksnes mežniecības pārstāvjiem un interesentiem, pasākuma dalībnieki ne tikai palīdzēja atjaunot parka floru, bet arī uzzināja vairāk par tā saglabāšanas pasākumiem, koku vērtību tautsaimniecībā un mežkopības nozīmi valsts ekonomikā. Dalībniekiem bija iespēja izzināt, kā veidojas mežs no sēklas līdz pieaugušam kokam.

Alūksnes novada pašvaldība, kas ir projekta realizētājs, izsaka sirsnīgu pateicību visiem, kuri atrada laiku un piedalījās talkā, sniedzot savu ieguldījumu parka atjaunošanā un tā floras bagātināšanā. Tā bija lieliska iespēja pavadīt dienu dabā, veidojot sakoptu un ilgtspējīgu vidi gan sev, gan nākamajām paaudzēm. Jāuzsver, ka parku papildināšana ar kokiem un krūmiem noris jau ilgāku laiku, un šis bija vēl viens pasākums projektā “Meža dienas 2025 Latvijas pašvaldībās – saimniekojot gudri, dzīvosim zaļi!”.

