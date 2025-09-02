Iespēja pieteikt pretendentus pašvaldības apbalvojumam “Sudraba zīle”

Alūksnes novada pašvaldība aicina līdz 30. septembrim pieteikt pretendentus, kuru veikums novada un tā iedzīvotāju labā ir sevišķi nozīmīgs, apbalvošanai ar novada augstāko pašvaldības apbalvojumu “Sudraba zīle”.
Apbalvojuma pretendenti var būt gan novadā dzīvojošas personas, gan personas, kas dzīvo un darbojas citur Latvijā vai ārzemēs, taču kuru ieguldījums Alūksnes novadā ir bijis nozīmīgs ilgākā laika periodā. Tāpat apbalvošanai ar “Sudraba zīli” var pieteikt ģimenes, nevalstiskas organizācijas, uzņēmumus u.c. pretendentus.
Iesniegums rakstāms brīvā formā, tajā jānorāda pamatojums, kādēļ un kādā jomā konkrētā persona būtu jāapbalvo. Iespējami precīzi jānorāda informācija par pieteikto personu – vārdu, uzvārdu, nodarbošanos vai ieņemamo amatu, juridiskai personai – nosaukums un adrese, personu grupai vai kolektīvam – nosaukums un vadītāja vārds un uzvārds. Pieteikumā jānorāda arī informācija par iesniedzēju – vārds, uzvārds, informācija saziņai. Lai atvieglotu pretendentu pieteikšanu, ir izveidota arī elektroniski aizpildāma veidlapa, kas atrodama saitē: http://ej.uz/Sudraba_zili.
Ar pašvaldības apbalvojumu nolikumu var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Nolikumi. Pašvaldības tīmekļvietnē var arī noskaidrot, kurām personām “Sudraba zīle” jau piešķirta līdz šim: https://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/pasvaldibas-apbalvojumi/sudraba-zile/.
Pieteikumus ar norādi “Pieteikums apbalvošanai ar “Sudraba zīli”” aicinām iesniegt, elektroniski sūtot uz pašvaldības e-adresi vai uz e-pasta adresi: dome@aluksne.lv, pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, vai nogādāt tos personīgi Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 11, Alūksnē.
Informē: Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.
