Iespēja nodot pārstrādei Ziemassvētku eglītes

08:00 30.12.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

207

No 12. līdz 17. janvārim Alūksnes iedzīvotāji varēs savas eglītes nodot pārstrādei. Daudzdzīvokļu un privātmāju iedzīvotājiem tās ir jānogādā laukumos, kur atrodas šķiroto atkritumu konteineri.
Pilsētas daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem eglītes jānovieto pie savu māju atkritumu konteineriem. Savukārt privātmāju iedzīvotājiem būs iespēja novietot eglītes publiski pieejamos dalīto (šķiroto) atkritumu savākšanas laukumos, kas atrodas Ziemeru, Augusta, Ziedu, Miera, Siguldas un Cerību ielās.
Pēc noteiktā datuma Ziemassvētku eglītes savāks pašvaldības iestāde “Spodra” un nogādās tās sašķeldošanai dārzu un parku atkritumu kompostēšanas laukumā.


Lai eglītes varētu tikt pārstrādātas, iedzīvotāji aicināti pirms nodošanas tās pilnībā atbrīvot no rotājumiem un lampiņām!

Informāciju sagatavoja Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Ēvele.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

