Ierīkos sensoro istabu un rosinās interesi par malēniešu kultūru

Ar jaunumu skolas darbībā – sensoro istabu skolēniem runas un valodas attīstībai – 1. septembrī skolēniem durvis vērs Ziemeru pamatskola. Ziemeru pamatskola uz jauno mācību gadu raugās ar cerību, idejām un gatavību darboties. Šeit mācīšanās nav tikai zināšanu apguve. Tā ir arī kopiena, kurā ikviens ieguldījums ir svarīgs un redzams. Skola attīstās, saglabājot cieņu pret malēniskajām saknēm, bet vienlaikus drosmīgi skatoties nākotnē.
“Startējām projektā un esam saņēmuši atbalstu sensorās istabas izveidei, kas kalpos skolēniem runas un valodas attīstībai. Tāpat turpināsim pērn iesākto projektu, kas palīdz skolēniem izprast malēniešu kultūrmantojumu un rosina bērnu interesi par to,” jaunā mācību gada priekšvakarā saka skolas direktore Ilze Andronova.
Skolas administrācija plāno arī iekārtot atpūtas istabu skolēniem, bet klašu telpas ir sakārtotas un skola ir gatava uzsākt mācību darbu. Pedagogu kolektīvs ir nokomplektēts, tajā ietilpst arī skolotāja palīgs, logopēds un speciālais pedagogs, kurš nodarbojas ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Skola saņem arī novada pašvaldības Izglītības pārvaldes atbalsta personāla palīdzību.
Atbalstīt valodas attīstību
Sensorās istabas izveide skolā uzsākta jūlija vidū. Tās mērķis – atbalstīt skolēnu runas un valodas attīstību, kā arī citus mācīšanās izaicinājumus, kā arī radīt vidi, kas sniedz iespējas pilnveidoties ne tikai bērniem ar speciālām vajadzībām, bet visiem skolēniem.
Skolas direktora vietniece izglītības jomā Iveta Vārtukapteine uzsver, ka sensorā istaba būs pieejama visiem audzēkņiem: “Logopēds strādās ar visiem bērniem, kuriem tas būs nepieciešams. Pašlaik vēl norit telpas atjaunošanas darbi un izstrādāta iepirkuma dokumentācija, bet mācību gada sākumā tā būs aprīkota ar modernām, interaktīvām iekārtām, ko bērni varēs izmantot ikdienā.” Nepieciešamo aprīkojumu logopēdiskajām nodarbībām piemeklējusi skolas logopēde Kristīne Zariņa. “Šīs istabas izveide ir skolas logopēdes iniciatīva. Viņas darbs skolā ir ļoti augstu novērtēts gan no bērnu, gan vecāku puses, tāpēc mēs ar pārliecību atbalstījām projektu un iesniedzām pieteikumu Lauku atbalsta dienestā,” stāsta I. Vārtukapteine.
Iniciatīvu atbalstīja arī Alūksnes novada pašvaldība, piešķirot nepieciešamo līdzfinansējumu.
Lai izveidotu jauno telpu, skolā tika pārkārtota infrastruktūra – atbrīvota bijusī kokapstrādes klase, kurā SIA “ACK būve” veica remontdarbus. Rezultātā tapis gaišs, plašs un saulains kabinets ar visu logopēdiskajām nodarbībām nepieciešamo aprīkojumu.
Sensorās istabas izveide izmaksās 45 563,72 eiro, no kuriem 41 007,35 eiro ir publiskais finansējums no Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta, bet 4 556,37 eiro sedz Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums. Sensorā istaba Ziemeru pamatskolā būs pirmā un šobrīd vienīgā šāda veida telpa vispārējās izglītības iestādēs visā novadā.
Iepazīst malēniešu mantojumu
Ziemeru pamatskola šajā mācību gadā turpina dalību pārrobežu projektā, kas aizsākās 2024. gadā un kurā tā darbojas kā Alūksnes novada pašvaldības pilotskola. Projektā piedalās arī Kuldīgas novada pašvaldība (to pārstāv Alsungas mūzikas un mākslas skola), kā arī Igaunijas Veru un Setu pašvaldības.
Skolas iesaiste šajā projektā nav nejauša – tās mērķis ir malēniešu kultūras mantojuma iekļaušana mācību procesā. “Vēlamies radīt skolēnos interesi par malēniešu kultūru, veidot izpratni, ka mēs piederam pie malēniešiem, ka mums ir kas īpašs un atšķirīgs no citiem Latvijas iedzīvotājiem,” uzsver skolas direktore I. Andronova.
Lai šo mērķi īstenotu, skolā top interaktīvi mācību līdzekļi. Viens no tiem – stendi, kuros skolēni malēniešu vārdus varēs salīdzināt ar literāro latviešu valodu. Tāpat bērni varēs klausīties audioierakstus – dziesmas un stāstus malēniešu izloksnē. Ieraksti tapuši sadarbībā ar skolotāju Ingu Ārsti un skolēnu Sandi Plato, kurš iedziedājis dziesmu malēniešu valodā, kā arī ar Bejas malēnieti Aivaru Kļaviņu, kurš ierunājis teiku par Māriņkalnu.
Iekļaus mācību priekšmetos
Tematiskie stendi veltīti trim tēmām: “Kā malēnietis runā”, “Kas malēnietim mājās” un “Ko malēnietis ēd”. Lai šīs tēmas padarītu skolēniem saprotamākas un tuvākas, pedagogi vasarā paši atjaunoja skolas otrā stāva gaiteņu sienas. Tās tagad rotā malēniešu izteicieni un klašu nosaukumi malēniešu valodā.
Šīs tēmas netiks pasniegtas kā atsevišķs mācību priekšmets. Tās iekļaus dažādos mācību priekšmetos un ārpusstundu aktivitātēs, izmantojot īpaši izstrādātus mācību materiālus. “Mūsu mērķis nav tikai informēt, bet radīt arī emocionālu saikni ar šo kultūras daļu. Un to darām, sākot jau ar pirmsskolas vecuma bērniem, izmantojot dziesmas, rotaļas un spēles,” uzsver I. Andronova.
Pirms projekta uzsākšanas skola aptaujāja skolēnu vecākus – viņi bija atsaucīgi un atbalstoši. “Vecākiem tā būs iespēja pašiem no bērniem dzirdēt malēniešu vārdus un stāstus. Tie kļūs par ģimenes sarunu daļu,” piebilst direktore.
Lai īstenotu iecerēto, skolas pedagogi papildināja zināšanas profesionālās pilnveides seminārā, kurā ar padziļinātu ieskatu malēniešu izloksnē dalījās filoloģijas habilitētā doktore Dace Markus. Skolotāji arī meklē piemērotu literatūru un domā par jaunu, bērniem saprotamu mācību materiālu izveidi, jo pašlaik šādu resursu ir ļoti maz.
Projekta īstenošanai piešķirts Alūksnes novada pašvaldības finansējums 50 705 eiro apmērā, no kuriem 80 % sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), 10 % – valsts līdzfinansējums. Projektam izstrādāta īpaša dizaina koncepcija, ko veidojusi interjera un grafiskā dizaina studija “N21” sadarbībā ar dizaineri Nadīnu Ladusu.
Iesaistās visi
Ziemeru pamatskolā uzsver – darbi skolā veicas, jo ir cieša sadarbība starp skolotājiem, skolēniem un vecākiem. Pavasarī vecāku padome aktīvi iesaistījusies skolas vides uzlabošanā – bērnu ārpusstundu aktivitātēm iekārtots skolas pagalms, kurā izvietoti nelieli galdiņi, soli un pat bumbas stresa mazināšanai. Šī vieta nu kalpo kā draudzīga un atbalstoša vide bērnu atpūtai un sadarbībai.
Paši pedagogi pirms jaunā mācību gada ieguldījuši savu laiku un darbu, atjaunojot atsevišķu klašu grīdu krāsojumu un sakārtojot telpas. Otrā stāva foajē tapusi īpaša patriotiskā siena, kas iedvesmo un stiprina piederības sajūtu savai skolai un Latvijai.
ZIEMERU PAMATSKOLĀ ŠAJĀ MĀCĪBU GADĀ MĀCĪSIES 153 BĒRNI:
■ no tiem 118 skolēni;
■ 35 pirmsskolas vecuma bērni;
■ ar īpašām vajadzībām 34 bērni;
■ 29 pedagogi un tehniskie darbinieki.
Lai attīstītu caur sensorajām maņām
Kristīne Zariņa, logopēde Ziemeru pamatskolā:
“Skolā plānoju un vadu logopēdiskās nodarbības, kurās piedalās ne tikai skolēni, bet arī pirmsskolas vecuma bērni. Lai šo darbu pilnveidotu, man radās ideja bērnu valodu attīstīt caur sensorajām maņām – redzi, dzirdi, tausti, kustībām. Manu ideju atbalstīja skolas administrācija, par ko esmu pateicīga direktorei Ilzei Andronovai un direktora vietniecei Ivetai Vārtukapteinei – kopā izstrādājām projekta pieteikumu sensorās istabas izveidei, kas tika atbalstīts. Taps inovatīva, iekļaujoša un atbalstoša vide, lai bērniem būtu interesanti darboties, kas attīsta gan sīko, gan lielo motoriku, un darbošanās rada viņiem prieku.
Telpa sensorajai istabai ir izremontēta, plaša un gaiša, tādēļ tagad tajā bērni varēs darboties gan grupās, gan individuāli. Tā kā vēl notiek dokumentācijas izstrāde aprīkojuma iepirkumam, tā ir tukša, bet ceru, ka mācību gada pirmajos mēnešos tiks aprīkota.”
Reklāma