Iegādājas jaunas darba automašīnas

Turpinot autoparka atjaunošanu, Alūksnes novada pašvaldība iegādājusies četras “Ford” markas automašīnas saimniecisku darbu veikšanai, bet pašvaldības kapitālsabiedrības – vēl trīs.
“Pašvaldībā esam veikuši autotransporta inventarizāciju, kurā konstatēts, ka autoparks ir ļoti novecojis. Tas ar katru gadu prasa arvien lielākus ieguldījumus tā atjaunošanā, tādēļ, lai taupītu līdzekļus, esam raduši iespēju autoparku atjaunot,” saka pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis.
Divi no jaunajiem auto nodoti Alūksnes novada pagastu apvienības pārvaldes pārziņā. Tos izmantos ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārziņu darba nodrošināšanai.
Gan skolai, gan brigādēm
Vienu transportlīdzekli izmantos pašvaldības iestāde “Spodra” pilsētas teritorijas uzturēšanas funkciju nodrošināšanai. Vieglo transportlīdzekli saņems arī Alūksnes Sporta skola, kas to izmantos gan braucieniem uz sacensībām ar nelielu audzēkņu skaitu, uz treneru apmācību semināriem, gan arī sporta centra uzdevumu īstenošanai, lai nodrošinātu sporta pasākumu organizēšanai nepieciešamā aprīkojumā pārvadāšanu, norāda pašvaldībā.
Trīs jaunas transporta vienības par saviem līdzekļiem iegādājušās arī pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Rūpe” un SIA “Alūksnes slimnīca”, kurām bija iespēja piedalīties pašvaldības izsludinātajā atklātajā iepirkumā par automašīnu iegādi. Divi transportlīdzekļi būs SIA “Rūpe”. Tos izmantos brigādes, kuras uztur ūdenssaimniecības sistēmas un nodrošina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu Alūksnes novada pagastos. Viena no tām apkalpo Māriņkalnu, Ziemeri, Veclaiceni, Jaunlaiceni, Kalncempjus, Ilzeni, Zeltiņus, Alsviķus un Strautiņus, bet otra – Annu, Jaunannu, Malienu, Mālupi, Pededzi, Mārkalni, Liepnu, Beju un Kolberģi.
Arī SIA “Alūksnes slimnīca” papildinājusi savu autoparku ar jaunu automašīnu. Tā paredzēta asins komponentu sagādāšanai, speciālistu izvadāšanai un personāla braucieniem uz apmācībām vai semināriem.
Būs arī jauna komunālā tehnika
Pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu, ka divus transportlīdzekļus Alūksnes novada pašvaldība ziedos Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam. Tie būs “Opel Combo Van” un “Nissan NV 200”, kas ir tehniski sliktā stāvoklī, un pašvaldība, lai tos atjaunotu, vairs neieguldīs līdzekļus. “Vecās automašīnas pašvaldība atsavina tādēļ, lai ietaupītos nākamā gada budžeta līdzekļi, kas parasti tiek izmantoti transporta vienību remontam,” saka I. Berkulis.
Nākotnē plānots iegādāties jaunu komunālo tehniku pašvaldības iestādes “Spodra” darbības nodrošināšanai. Novembra domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu atļaut pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar atklāta konkursa “Jaunas multifunkcionālās komunālās tehnikas iegāde” uzvarētāju SIA “Alwark”, kurš piedāvāja zemāko cenu, par komunālās tehnikas iegādi 132 483 eiro apmērā.
