Iedzīvotājus aicina izteikt viedokļus par saistošo noteikumu projektu

Alūksnes novada pašvaldība sabiedrībai viedokļu izteikšanai nodevusi saistošo noteikumu projektu “Par vietām un teritorijām Alūksnes novadā, kurās nav atļauts organizēt azartspēles”. No 24. maija līdz 6. jūnijam pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties un izteikt viedokļus par šo saistošo noteikumu projektu.

Saistošie noteikumi noteiks vietas un teritorijas Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurās nav atļauts organizēt azartspēles. Šo noteikumu mērķis būs veicināt Alūksnes pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizsardzību, mazinot ar azartspēlēm saistītos riskus. Ar saistošajiem noteikumiem ierobežos azartspēļu pieejamību, tādējādi prognozējams, ka mazināsies no azartspēlēm atkarīgo personu skaits, novada iedzīvotāju veselības apdraudējuma risks un sociālais risks. Ar azartspēļu pieejamības ierobežošanu tiks veicināta novada iedzīvotāju un it īpaši ģimeņu materiālā un nemateriālā labklājība, jauniešu tiesību aizsardzība, kā arī novada iedzīvotāju tiesības uz ilgtspējīgu attīstību un sabiedrības interesi tikt aizsargātai no azartspēļu nelabvēlīgās un kaitīgās ietekmes.

Savu viedokli par saistošo noteikumu projektu iedzīvotāji var izteikt brīvā formā vai izmantojot anketas, kas pieejamas tīmekļvietnes www.aluksne.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība/Viedokļa izteikšana par saistošo noteikumu projektiem. Viedokļu sniegšanas termiņš ir 14 dienas no saistošo noteikumu projekta publicēšanas.