Ceturtdiena, 16. oktobris
Daiga, Dinija, Dinārs
Iedzīvotāju padomi vadīs Kaspars Gusts (2)

08:44 16.10.2025

Agita Bērziņa

Trešdienas vakarā uz pirmo sēdi sanāca Alūksnes novada iedzīvotāju padome. Pirmās sēdes galvenais uzdevums bija ievēlēt padomes vadību. Padomes priekšsēdētāja amatā ievēlēja Kasparu Gustu, bet kā viņa vietnieku – Haraldu Dambi.

Uz priekšsēdētāja amatu kandidēja divi padomes pārstāvji – Jānis Strapcāns (Jaunalūksnes pagasts) un K. Gusts (Jaunannas pagasts). Balsojot atklāti, par padomes priekšsēdētāju ievēlēja K. Gustu. Uz vietnieka amatu kandidēja Gunita Kaņepe (Liepnas pagasts), J. Strapcāns (Jaunalūksnes pagasts), H. Dambis (Alūksne). Ar balsu vairākumu par priekšsēdētāja vietnieku ievēlēja H. Dambi. Sekretāra amatam izvirzīta viena kandidāte – Iluta Jantone, kura ar padomes balsojumu apstiprināta šajā amatā.
Nākamo iedzīvotāju padomes sēdi plānots sasaukt jau nākamajā mēnesī, un tās norises vieta būs kāds no novada pagastiem. Iespējams, pirmā tikšanās notiks Jaunalūksnes pagasta Kolberģī, jo šobrīd tur īpaši aktuāls ir jautājums par Kolberģa pievienošanu pilsētai. Lai gan nolikums paredz padomes sēdes reizi ceturksnī, K. Gusts norādīja, ka dalībnieki ir ļoti motivēti, tādēļ tikšanās, iespējams, notiks biežāk.

Ade
10:53 16.10.2025
Sasmeejos.kur suudu musu komentaari...nav..tad ta brinumi. Pazudusi laikam algas diena Lidz ko ierodas Adele taa sudavabali klaat...it kaa kads viniem maizesgabalu no mutes rautu aaraa....jaa naudas vara visu dara...gaidu komentarus..par rakstu..
Aldis
11:04 16.10.2025
Par baltu velti iet ko darīt, tas ir sviests!Tā nav strādāšana ja nemaksā!Tāpat neko nepanāks, papļāpās, patiaīs sev kādas uzkodas un viss!Kurš Mūsdienās strādā brīvprātīgi, tikai slimie un bezdarbnieki!

