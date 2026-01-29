Iedzīvotāji visā Latvijā aicināti pieteikties bezmaksas digitālo prasmju mācībām

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība” ietvaros turpina īstenot bezmaksas digitālo prasmju mācības iedzīvotājiem visā Latvijā. Piedalīties mācībās ir iespējams vēl līdz 30. aprīlim, atsevišķās pašvaldībās* līdz 31. martam.
Kopš projekta uzsākšanas, digitālo prasmju mācības jau apguvuši teju 10 000 Latvijas iedzīvotāju, stiprinot spēju patstāvīgi un droši izmanot digitālos pakalpojumus, t.sk. valsts un privātā sektora pakalpojumus, internetbanku, e-parakstu, e-veselību, attālināto saziņu, kiberhigiēnas pamatus un citas ikdienā noderīgas. Projekts sniedz praktisku atbalstu dažādu paaudžu iedzīvotājiem – mācības pieejamas 3 līmeņos, gan tiem, kuriem digitālās prasmes jāapgūst no pamatiem, gan tiem, kuri vēlas padziļināt jau esošās zināšanas.
Digitālo prasmju mācībās iedzīvotājiem ir iespēja stiprināt sabiedrības digitālās pašapkalpošanās prasmes, lai ikdienā pārliecinoši izmantotu publiskā un privātā sektora digitālos pakalpojumus, kā arī apgūtu nepieciešamos piesardzības pasākumus drošai un uzticamai darījumu veikšanai. Mācības tiek īstenotas sadarbībā ar valstspilsētu un novadu pašvaldībām, kā arī mācību centriem, nodrošinot bezmaksas mācības visā Latvijā.
“Digitālās prasmes mūsdienās vairs nav papildu priekšrocība, bet gan būtisks priekšnoteikums pilnvērtīgai līdzdalībai sabiedrības dzīvē. No saziņas ar valsts un pašvaldību iestādēm, līdzcilvēkiem līdz veselības, finanšu un citu ikdienas pakalpojumu saņemšanai – arvien vairāk sadzīves notiek tikai digitālajā vidē. Tāpēc ir īpaši svarīgi, lai ikviens iedzīvotājs, neatkarīgi no dzīvesvietas vai vecuma, spētu izmantot digitālās tehnoloģijas patstāvīgi un droši. Projekta “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība” ietvaros mācības šobrīd tiek īstenotas visā Latvijā, nodrošinot iespēju iedzīvotājiem pieteikties digitālo prasmju mācībām savā pašvaldībā. Tas ir nozīmīgs solis, lai mazinātu digitālo nevienlīdzību un stiprinātu cilvēku neatkarību, uzticēšanos digitālajai videi un līdzdalību sabiedrībā. Aicinu ikvienu izmantot šo iespēju un pieteikties mācībām savā pašvaldībā”, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars.
Mācībām aicināts pieteikties ikviens iedzīvotājs no 16 gadu vecuma, jo to saturs ir pielāgots dažādām vajadzībām, zināšanu līmeņiem un individuālam mācīšanās tempam. Piemēram:
● jauniešiem digitālo prasmju mācības palīdz spert drošus pirmos soļus patstāvīgā dzīvē – iemācīties lietot eParakstu, lai elektroniski pieteiktos studijām vai parakstītu darba un īres līgumus, kā arī saprast, kā droši izmantot internetu un pasargāt savus datus. Šīs prasmes ir būtisks pamats gan studijām, gan darba tirgum, kur digitālie rīki ir ikdiena;
● strādājošajiem mācības nozīmē praktisku ieguvumu ikdienā – iespēju ietaupīt laiku, veikt maksājumus internetā, nosūtīt un saņemt dokumentus elektroniski, kā arī sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm tiešsaistē, neizejot no mājām. Digitālo
prasmju pilnveide palīdz justies pārliecinātāk darba vidē, saglabāt konkurētspēju un vieglāk pielāgoties pārmaiņām profesionālajā dzīvē;
● visbeidzot – senioriem digitālo prasmju apguve sniedz lielāku patstāvību un drošību ikdienā. Mācībās iespējams apgūt kā apmaksāt rēķinus tiešsaistē, izmantot internetbanku un e-veselību, pieteikt un saņemt e-pakalpojumus, tādējādi ietaupot laiku un izvairoties no gaidīšanas rindās. Apgūtās prasmes palīdz patstāvīgi sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm, pasargāt sevi no krāpniekiem, kā arī sazināties ar tuviniekiem videozvanos. Vienlaikus mācības sniedz iespēju socializēties un satikt jaunus domubiedrus.
Iedzīvotājiem mācības bez maksas iespējams apgūt klātienē, attālināti ar pasniedzēja vai mentora atbalstu, kā arī pašmācības ceļā – patstāvīgi tiešsaistē.
Digitālās prasmes iespējams apgūt trīs līmeņos:
● 1. līmenis – pamata digitālās prasmes (datora un viedtālruņa lietošana, interneta un e-pasta pamati, digitālā drošība);
● 2. līmenis – pamata digitālās pašapkalpošanās prasmes (darbs ar datnēm, medijpratība, internetbankas lietošana, saziņas platformas (piemēram, Whatsapp konta izveide), pirkumi internetā, autorizācija un elektroniskā identifikācija));
● 3. līmenis – vidējā līmeņa digitālās prasmes (informācijpratība, eParaksts, e-adrese, e-pakalpojumi, e-veselība, elektroniskā deklarēšanās sistēma (EDS)). Lai pieteiktos mācībām, ir jāaizpilda pašnovērtējuma zināšanu anketa, kas palīdzēs noteikt atbilstošāko mācību līmeni un apguves veidu.
Plašāka informācija par mācību progammām, pieteikšanos un kontaktinformācija pieejama tīmekļvidē: www.digiprasmes.lv.
*Pašvaldības, kurās projekta “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība” ietvaros mācības tiks īstenotas līdz 31.03.2026.: Alūksnes novada pašvaldība, Dienvidkurzemes novada pašvaldība, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Madonas novada pašvaldība, Varakļānu novada pašvaldība, Ventspils novada pašvaldība.
