IAA biznesa inkubatoru dalībnieki piesaka sevi superfood tirgus nišā

No 1. līdz 20. septembrim ir izsludināta pieteikšanās LIAA biznesa inkubatoru sešu mēnešu apmācību programmā. Pirmsinkubācijas programmā tiks uzņemti 260 biznesa ideju autori. Pieteikties ir aicināti arī Latvijas diasporas pārstāvji.

LIAA piedāvā iepazīties ar uzņēmuma “Lio Superfood” (Trapene) stāstu par to kā pirmsinkubācijas programmā iegūtās zināšanas iedrošināja uzsākt sadarbību ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniekiem un izveidot produktu strauji augošajā “Superfood” nišā.

Ar Latvijā sublimētām dabas veltēm startēs pasaules superēdienu tirgū

Smiltenes uzņēmums SIA “Lāča Oga” roku rokā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārtikas tehnoloģijas zinātniekiem ir izstrādājis 20 jaunus produktus – liofilizētu augļu un dārzeņu pulverus. Pagaidām ar zīmolu “Lio Superfood” tie ir atrodami Latvijas veikalu plauktos, bet nākotnē ir iecerēts tos piedāvāt arī eksporta tirgū.

Sadarbībā ar zinātniekiem ir veikti arī pētījumi, lai noteiktu produktu uzturvērtību. “Veicām dažnedažādus pētījumus, tostarp par dažādu vitamīnu un minerālvielu apjomu produktos. Reizēm priecājāmies kā bērni, kad saņēmām analīžu rezultātus, kas apstiprināja, cik vērtīgi mūsu produkti ir. Piemēram, upeņu pulveris un paprikas jeb saldā pipara pulveris ir nozīmīgi C vitamīna avoti, savukārt biešu pulveris satur 94% no folijskābes ieteicamās dienas devas. Tas tikai vēlreiz pierāda, cik veselīgi ir sublimēti produkti salīdzinājumā ar citām pārstrādes metodēm. Šie pētījumi deva nozīmīgu zinātnisko pamatojumu, piemēram, lai liktu konkrētus marķējumus uz produktu iepakojumiem. Esmu ļoti pateicīga projekta vadītājai Ilzei Laukalējai, kas bija mana skolotāja, izglītojot pārtikas tehnoloģiju līkločos,” stāsta “Lio Superfood” produktu izstrādātāja un uzņēmēja Elīna Seleviča.

Vesels dārzenis vienā karotē

“Lio Superfood” produktos slēpjas ikvienam tik labi zināmās dabas veltes – dārzeņi, augļi, ogas, sēnes un garšaugi. Tikai tie tiek piedāvāti citā formā – sublimēti. Sublimācija jeb, zinātniskā valodā runājot, liofilizācija ir pārstrādes metode, kurās laikā produktu sasaldē ļoti zemā temperatūrā. Pēc tam ar vakuuma palīdzību no tā tiek izspiests kristālu formā esošais ūdens un kā tvaiks izvadīts ārā. Šādi pārstrādātas dabas veltes saglabā gandrīz visu svaigā produktā esošo uzturvērtību, vitamīnus un minerālvielas. Kā arī to garša, smarža, krāsa un struktūra paliek teju nemainīga. “Sublimēts produkts ir viegli un ilgi uzglabājams un ļoti ērti lietojams. Tieši ērtā lietošana ir iemesls, kāpēc dārzeņus pēc sublimēšanas samaļam zīdainā pulverī. Tagad jums ir vesels dārzenis vienā karotē ar visu to vitamīnu un minerālvielu “bumbu”, kas tajā ir. Pieliec karoti bietes pulvera savam brokastu biezpienam, putrai vai smūtijam, un būsi apēdis veselu bieti, uzņemot visu vērtīgo, kas tajā ir,” stāsta E. Seleviča.

Taču uzņēmums nestāv uz vietas – jau tagad tiek strādāts pie jaunas produktu līnijas. Nākamā gada laikā ir plānots ieiet eksporta tirgos. Tas visticamāk prasīs ražošanas jaudas palielināšanu, tāpēc jau tagad tiek domāts par iespēju paplašināt ražotni.

Atsperas pirmsinkubācijas programmā

Lai nonāktu no biznesa idejas līdz reālai produkta komercializācijai, uzņēmēja pieteicās dažādās uzņēmējdarbības atbalsta programmās. Pirmais solis bija Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatoru pirmsinkubācijas programma. “Atbalsts bija jūtams ik uz soļa. Pirmsinkubācijā pasniedzēju vadībā katrs savu biznesa ideju slīpējām kā dimantu – bezkaislīgi, reālistiski, racionāli, bet nezaudējot degsmi. Manuprāt, tieši šī idejas noslīpēšana, tostarp savas biznesa nišas atrašana, mērķa klienta noformulēšana, nepieciešamo resursu apzināšana un citas darbības, iedod strukturētu izpratni par savu biznesa modeli un segumu biznesa idejas dzīvotspējai. Un tad ir viegli to prezentēt citiem vai pieteikties citās atbalsta programmās,” teic E. Seleviča. Šopavasar SIA “Lāča Oga” veiksmīgi iestājās LIAA biznesa inkubatoru inkubācijas programmā Valmierā.

Ar LEADER programmas atbalstu uzņēmums iegādājās sublimācijas iekārtu. Savukārt jūnijā SIA “Lāča Oga” kļuva par Smiltenes jauno uzņēmēju konkursa laureātu un ieguva iespēju iegādāties dārzeņu mizošanas iekārtu. “Ražošanas procesu maksimāla automatizācija, līdz ar to arī ražošanas jaudu palielināšana, ir ļoti nozīmīgs faktors uzņēmuma konkurētspējas palielināšanā,” uzsver E. Seleviča.

Ikvienam jaunajam uzņēmējam viņa iesaka izmantot visas iespējas pieteikties dažādās atbalsta programmās uzņēmējiem. “To tiešām ir daudz. Piemēram, labs pirmais solis ir pirmsinkubācijas programma. Viss, protams, prasa paša iesaistīšanos, ārkārtīgi daudz laika un enerģijas, bet kā gan citādi šis vilciens ies uz priekšu?” tā uzņēmēja.

Darbs biznesa vidē prasa biezu ādu un neatlaidību

Viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko sastopas teju visi jaunie uzņēmēji, ir milzīgais darbu apjoms, kas reizēm neļauj izšķirt pareizās prioritātes. Arī vēlme visu apgūt un paveikt pašam var veicināt to, ka pazūd fokuss uz svarīgāko. Uzņēmēja atzīst, ka biznesa vide ir skarbāka nekā psiholoģijas lauciņš, kurā viņa ir radusi darboties. “Man bija jāuzaudzē biezāka āda. Nepieciešams mācēt ne tikai mīlēt savu produktu kā savu bērnu, bet arī saprast, ka bērns tas tomēr nav – ir jāpieņem fakts, ka klients nobalsos ar savu maciņu,” viņa secina. E. Seleviča iesaka runāt ar savu klientu un jautāt ne tikai to, kas viņam patīk produktā, bet arī to, kas nepatīk vai traucē. Tiekot pāri sākotnējam diskomfortam dzirdēt nepatīkamo par savu lolojumu, paveras vērtīgas iespējas to uzlabot un izveidot tādu, kāds tas cilvēkiem ir vajadzīgs.

Tāpat svarīga ir neatlaidība. “Mazliet tāds dulls entuziasms uzņēmējdarbības sākumposmā ir vajadzīgs katram uzņēmējam. It sevišķi, ja runājam par ražošanu. Ir jānotic savam produktam krietnu laiku pirms tam ir sākuši ticēt citi,” noslēdz uzņēmēja.

Pretendenti pirmsinkubācijas programmu varēs apgūs kādā no LIAA biznesa inkubatoriem Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā (atbalsta vienība Bauskā), Jūrmalā (atbalsta vienība Tukumā), Kuldīgā (atbalsta vienība Talsos), Liepājā (atbalsta vienība Saldū), Madonā (atbalsta vienības Gulbenē un Alūksnē), Ogrē (atbalsta vienība Jēkabpilī), Rēzeknē, Siguldā, Valmierā (atbalsta vienības Cēsīs un Smiltenē) un Ventspilī, atkarībā no tā, kurā no Latvijas reģioniem plānots biznesa ideju attīstīt. Pieteikties pirmsinkubācijas programmai varēs no 1. līdz 20. septembrim, iesniedzot pieteikumu vienotajā valsts platformā biznesa attīstībai www.business.gov.lv. LIAA biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību. LIAA Biznesa inkubatorus finansē ERAF projekts “Reģionālie biznesa inkubatori un Radošo industriju inkubators”.

